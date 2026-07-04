테슬라 1만대 돌파·BYD 4위 도약 개인 구매 71% ‘실속 소비’ 재편

국내 수입차 시장이 요동치고 있다. 오랜 세월 시장을 지배해 온 메르세데스-벤츠와 BMW 중심의 ‘독일 프리미엄 세단’ 공식이 무너지고, 그 자리를 테슬라와 BYD라는 두 거대한 ‘전기차(EV) 공룡’이 빠르게 잠식해 들어가는 양상이다.

3일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 6월 수입 승용차 시장에서 전기차 신규 등록대수는 1만9453대로, 전체 등록 실적(3만8059대)의 과반인 51.1%를 기록했다. 수입차 두 대 중 한 대는 전기차인 시대가 열린 셈이다.

이 같은 전동화 대전환을 견인한 주역은 단연 테슬라와 BYD다. 두 브랜드의 6월 합산 점유율은 41.4%로 전체 수입차 시장의 40% 이상을 독식했다. 테슬라는 1만1119대를 판매하며 수입차 전체 1위 자리를 수성했고, 국내 시장 공략을 본격화한 BYD는 4652대로 아우디(1772대) 등을 가볍게 따돌리고 단숨에 브랜드 4위로 올라섰다.

과거 내연기관 중심의 수입차 시장이 브랜드의 전통과 감성, 사회적 지위를 나타내는 ‘과시형 소비’였다면, 지금의 수입 전기차 시장은 철저하게 기술력과 가격을 저울질하는 ‘실속형 소비’로 재편되고 있다. 두 브랜드의 독주 배경에는 이 같은 소비자 심리를 정확히 꿰뚫은 전략이 있다.

가장 큰 무기는 압도적인 가성비와 제품의 세분화다. 6월 베스트셀링 1위를 차지한 테슬라 모델 Y L(5155대)은 3열 6인승 구조로 차체를 키우고 주행거리를 543㎞까지 확보했음에도 6499만원이라는 파격적인 가격표를 달고 출시됐다. 기존 프리미엄 대형 SUV 전기차의 가격 장벽을 허물며 패밀리카 수요를 흡수한 결과다.

BYD의 전략은 더 직관적이다. 3위에 오른 소형 해치백 돌핀(2747대)은 보조금 적용 전 기본 가격이 2450만원부터 시작해 수입차 시장에서 ‘진입 장벽의 붕괴’를 가져왔다는 평가를 받았다.

글로벌 시장에서 입증된 공급망 및 배터리 기술력도 소비자의 신뢰를 샀다. 테슬라 모델 Y L과 BYD 돌핀은 모두 세계 최대 전기차 생태계가 구축된 중국 공장에서 생산돼 안정적인 물량 공급이 가능하다. 특히 리튬인산철(LFP) 배터리를 기반으로 한 뛰어난 화재 안정성과 가격 경쟁력, 그리고 글로벌 누적 판매량으로 검증된 신뢰도가 국내 소비자의 막연한 전기차 거부감을 불식시켰다는 평가다.

두 브랜드의 대중화 공세는 수입차 시장의 인구통계학적 지도마저 바꾸고 있다. 6월 구매 유형을 보면 전체 등록 차량 중 개인 구매 비중이 71.2%(2만7110대)에 달했다. 과거 고급 수입차가 법인 리스나 장기 렌트 중심의 ‘사장님 차’로 소비되던 것과 달리, 이제는 합리적인 유지비를 원하는 일반 개인 소비자들이 대거 수입 전기차 시장으로 유입되고 있음을 보여준다.

그러나 이러한 독주 체제가 하반기에도 이어질지는 미지수다. 당장 이달 1일부터 시장의 판도를 바꿀 대형 변수가 터졌기 때문이다. 정부가 올해 처음 도입한 전기차 보조금 사업자 평가에서 BYD가 탈락하면서, 이달 1일 이후 등록 차량부터는 정부와 지방자치단체 보조금을 받을 수 없게 됐다. 테슬라가 보조금을 유지한 것과 대조적이다. 돌핀 등 가성비를 무기로 삼던 BYD로서는 실구매가가 수백만 원 상승하는 직격탄을 맞은 셈이다. 6월의 폭발적인 등록대수 배경에 ‘보조금 중단 전 막판 밀어내기 물량’이 포함됐을 가능성이 짙다는 분석이 나오는 이유다. 다만 BYD는 최근 플러그인하이브리드(PHEV)인 DM-i 라인업을 공개하면서 가격을 3750만원으로 싸게 책정해 전기차 수요를 PHEV에서 만회할 것으로 기대하고 있다.

자동차 업계 관계자는 “테슬라와 BYD가 소비자가 즉각적으로 지갑을 열 수 있는 실용적 구간을 선점하며 6월 시장을 장악했다”며 “7월부터 시작된 BYD의 보조금 중단이 하반기 수입 전기차 시장 지형도를 다시 한번 흔들지 주목된다”고 말했다.