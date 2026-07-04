어디서 약을 팔아? 외국인에게 이렇게 많이… K힐링 쇼핑, 명동 ‘약국 투어’

올 5월 약국 소비 증가율 206.1% ‘1위’ 작년 하반기 명동 약국 30여곳 늘어 흉터·여드름 치료제, 재생 크림 외에도 감기약·소화제·건강식품까지 입소문

“노***(여드름 치료제) 있어요?”



지난달 20일 오후 서울 명동의 한 대형 약국. 일본인 관광객 유이씨는 휴대전화를 내밀었다. 화면에는 여드름 치료제와 흉터 연고, 비타민, 감기약, 파스까지 한국어로 적힌 구매 목록이 빼곡하게 저장돼 있었다. 약사는 익숙한 듯 진열대를 가리켰고, 그는 망설임 없이 제품을 장바구니에 담았다.



유이씨는 “여드름 치료제와 흉터 연고는 일본보다 저렴하고 종류도 다양한 것으로 알고 있다”며 “화장품은 온라인으로도 살 수 있지만 약국 제품은 약사의 설명도 들을 수 있고, 그래서 직접 눈으로 보고 사 가는 편”이라고 했다.



몇 걸음 떨어진 곳에서는 중국인 관광객들이 재생 크림을 살펴보고 있었고, 동남아시아에서 온 젊은 여행객들은 감기약 코너 앞에서 제품을 비교하고 있었다. 계산대 주변에서는 한국어보다 일본어와 중국어가 더 자주 들렸다.



명동은 언제나 관광 트렌드의 바로미터였다. 2000년대 김과 홍삼을 시작으로 화장품, 명품 쇼핑이 차례로 거리를 채웠다. 그리고 최근 명동에서 가장 눈에 띄는 곳 가운데 하나는 약국이다. ‘K뷰티의 성지’였던 명동이 이제는 ‘K약국 투어’의 중심지로 떠오르고 있다.



여드름 치료제부터 감기약까지



한국관광공사가 한국 관광 데이터랩 외국인 카드 소비 빅데이터를 분석한 결과, 올해 5월 외국인 관광객의 국내 카드 소비액은 2조1222억원으로 사상 처음 2조원을 넘어섰다. 이 가운데 약국 소비 증가율은 206.1%로 주요 소비 업종 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다. 면세점과 백화점, 피부과 등 전통적인 관광 소비 업종을 크게 웃도는 수치다.



명동에서 프랜차이즈 약국을 운영하는 한 약사는 “지난해 하반기에만 약국 30여곳이 새로 들어선 것으로 안다”며 “이제는 약국을 목적지로 삼고 오는 외국인 관광객이 훨씬 많다”고 말했다. 이어 “주말이면 매장 앞에 긴 줄이 생기고, 수백명이 휴대전화에 저장한 제품 사진을 보여주며 문의한다”고 전했다.



관광객들이 가장 먼저 찾는 것은 피부 관련 제품이다. 흉터 관리 제품과 여드름 치료제, 색소침착 개선 제품, 피부 재생 크림 등이 대표적이다. 화장품보다 치료 목적이 분명하고 비교적 쉽게 구매할 수 있다는 점이 매력으로 꼽힌다. SNS에는 ‘한국 약국에서 꼭 사야 할 피부 관리 제품’을 소개하는 콘텐츠가 넘쳐난다. 한국 드라마와 K뷰티를 통해 형성된 ‘한국식 피부 관리’에 대한 관심이 약국 제품으로까지 이어지고 있는 것이다.



인기 품목은 피부 제품에만 그치지 않는다. 감기약과 소화제, 인후통 완화제 같은 상비약도 꾸준히 팔린다. 특히 감기약과 소화제는 입소문을 타며 찾는 사람이 늘고 있다. 파스와 근육통 완화 제품 역시 인기 품목이다. 장시간 여행으로 피로를 느낀 관광객뿐 아니라 부모 선물용으로 여러 개씩 구매하는 사례도 적지 않다. 비타민과 유산균, 오메가3, 루테인 등 건강기능식품 수요도 빠르게 늘고 있다.



관광지가 된 K약국



이 같은 변화의 출발점에는 SNS가 있다. 몇년 전만 해도 외국인 관광객들이 한국 여행을 준비하며 저장한 것은 맛집과 카페 정보였다. 이후 올리브영 추천 아이템과 마스크팩 리스트가 등장했고, 최근에는 틱톡과 유튜브를 중심으로 명동 약국 쇼핑 영상이 끊임없이 올라오고 있다.



하지만 현장의 약사들은 SNS만으로 설명하기에는 부족한 현상이라고 입을 모은다. 명동에서 개인 약국을 운영하는 이성근 약사(가명)는 “외국인 관광객들은 SNS에서 보고 온 피부 관련 제품을 찾다가 감기약이나 비타민, 파스까지 함께 구매하는 경우가 많다”며 “한국 제품이면 일단 믿고 써보겠다는 반응이 적지 않다”고 말했다.



대만 관광객 린위팅씨도 “한국 드라마에 나오는 배우들처럼 피부를 관리하고 싶어 한국 약국을 찾았다. 피부 상태를 설명했더니 맞는 제품을 추천해줘 함께 구매했다”며 “한국 사람들이 실제로 사용하는 ‘진짜 추천템’을 사는 기분”이라고 했다.



업계는 이 같은 현상의 배경으로 오랜 시간 축적된 한국 제품에 대한 신뢰를 꼽는다. K뷰티가 세계 시장에서 성공을 거두면서 한국 화장품은 물론 한국식 피부 관리법 자체가 하나의 콘텐츠가 됐다. 그 신뢰가 화장대 위 화장품을 넘어 약국 진열대의 일반의약품과 건강기능식품으로까지 확장되고 있다는 것이다. 태국에서 가족과 함께 여행 온 나타폰씨는 “부모님이 평소 한국 파스를 좋아해 한국에 올 때마다 여러 개씩 사 간다. 감기약과 소화제도 효과가 좋다는 이야기를 많이 들어 선물용으로 구매했다”고 말했다.



가격 경쟁력도 인기 요인으로 꼽힌다. 일부 나라에서는 같은 제품이나 유사한 제품 가격이 더 비싸거나 구매 절차가 까다로운 경우가 있다. 반면 한국에서는 일반의약품을 비교적 쉽게 구매할 수 있고 선택의 폭도 넓다.



이 같은 변화에 맞춰 약국도 달라지고 있다. 입구에는 외국인 인기 상품 코너를 마련하고, 매장 곳곳에는 영어·중국어·일본어 안내판을 설치했다. 일부 매장에서는 외국인 응대 직원과 전용 계산대를 운영하기도 한다.



전문가들은 이를 외국인 관광 소비의 변화로 해석한다. 과거 방한 관광객들이 면세점과 명품, 대량 구매 중심의 소비를 했다면 최근에는 개별 여행객과 젊은 층이 늘면서 일상 속에서 경험할 수 있는 생활형 소비를 선호하는 경향이 뚜렷해졌다는 것이다.



주동오 경희대 관광학과 교수는 “과거에는 면세점과 전통시장 정도로 한정됐던 관광 쇼핑 채널이 올리브영과 다이소, 약국 등으로 다양해지고 있다”며 “앞으로 K약국 투어는 방한 관광객들이 한국에서 꼭 경험하는 생활형 소비 콘텐츠 가운데 하나로 자리 잡을 가능성이 충분하다”고 내다봤다.

