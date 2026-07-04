양말은 뒤집어 빨아야 냄새 덜 난다?…장마철 빨래 고수들의 세탁법

습하고 더운 장마철에는 빨랫감 냄새와 찌든 때 때문에 세탁 스트레스가 커진다. 특히 양말과 속옷처럼 땀과 피지가 많이 묻는 의류는 제대로 세탁하지 않으면 냄새가 남기 쉽다.

세탁 전문가들은 어떻게 해법을 찾을까. 가장 먼저 추천하는 방법은 양말과 속옷을 뒤집어서 세탁하는 것이다. 땀과 피지, 각질 같은 냄새 원인 물질은 대부분 옷의 안쪽에 묻는다. 따라서 뒤집어서 세탁하면 세제 물살과 다른 옷감과의 마찰이 오염 부위에 직접 닿기 쉬워져 세탁 효과가 높아질 수 있다. 특히 흰 양말이나 러닝셔츠처럼 피부에 밀착되는 의류일수록 이런 차이가 더 크게 느껴질 수 있다.

평소 같으면 뒤집어 벗어놓은 옷이 잔소리를 부르겠지만, 이 시기만큼은 아니다. 효율을 높이려면 옷을 벗을 때부터 뒤집어 세탁 바구니에 넣는 습관을 들이는 것도 도움이 된다. 세탁 직전에 하나하나 뒤집는 번거로움을 줄일 수 있어 시간 절약 효과가 있다.

다만 모든 빨래를 무조건 뒤집어서 하는 것이 정답은 아니다. 양말 겉면에 흙먼지나 오염이 심하게 묻으면 오히려 겉면 그대로 세탁하는 편이 낫다. 오염 위치에 따라 세탁 방향을 달리해야 한다.

세제 선택도 중요 요소다. 헹굼 횟수를 줄일 수 있는 고효율 세제나 항균 기능 제품을 활용하면 세탁 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

장마철에는 세탁 후에도 냄새가 남는 경우가 많다. 이 시기에는 세탁 후 가능한 한 빨리 건조하고, 빨랫감을 세탁기 안에 오래 방치하지 않아야 한다.

한국소비자원과 생활환경 전문가들은 특히 여름철에는 세균과 곰팡이 번식이 쉬워 세탁조 관리도 중요하다고 전한다. 세탁조를 주기적으로 청소하지 않으면 세탁 후에도 꿉꿉한 냄새가 남을 수 있다.