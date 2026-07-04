여름철 도시락 식중독 걱정 줄이려면…‘얼음팩 위치’ 중요

무더운 여름철에는 도시락과 김밥 등 음식을 보관할 때 얼음팩을 어디에 두느냐가 중요하다. 얼음팩(보냉제)을 도시락 아래에 두는 사람이 적지 않다. 하지만 이는 보냉 효과를 떨어뜨려 음식이 더 빨리 상할 수 있다는 지적이 나왔다. 보냉제를 도시락 위에 올려두면 차가운 공기가 아래로 퍼지면서 음식 전체를 더 효과적으로 식힐 수 있다. 이 같은 보관법은 최근 일본 자위대 도쿄지방협력본부가 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정을 통해 소개해 관심을 모았다.

엑스 게시물 내용을 보면, 여름철 도시락을 안전하게 보관하는 방법으로 “보냉제는 도시락 아래가 아니라 위에 올려두는 것이 효과적”이라고 소개됐다. 그 이유로 찬 공기는 아래로 내려가고, 더운 공기는 위로 올라가는 성질을 들었다. 보냉제를 도시락 위에 올려두면 차가운 공기가 음식 전체를 감싸며 아래쪽으로 내려가 내부 온도를 더 효과적으로 낮출 수 있다는 설명이다.

반면 보냉제를 도시락 아래에 두면 차가운 공기가 아래쪽에만 머물러 전체를 식히는 효과가 상대적으로 떨어질 수 있다.

이와 관련해 미국 식품의약국(FDA)도 식중독 예방을 위해 음식은 4℃ 이하(40℉ 이하)에서 보관해야 하며, 실온에서는 가능한 한 오래 방치하지 말 것을 권고하고 있다. 특히 기온이 32℃ 이상인 날에는 상온에 1시간 이상 두는 것만으로도 식중독 위험이 커질 수 있다고 설명한다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 역시 살모넬라균이나 황색포도상구균 등 식중독균은 적절한 온도에서는 매우 빠르게 증식할 수 있다며, 도시락이나 조리된 음식은 아이스팩과 보냉가방 등을 활용해 충분히 차갑게 유지하는 것이 중요하다고 안내한다.

다만 전문가들은 보냉제만 믿어서는 안 된다고 강조한다. 미국 농무부(USDA)는 도시락을 준비할 때는 음식이 완전히 식은 뒤 담고, 가능한 한 출발 직전까지 냉장 보관한 뒤 보냉가방과 얼음팩을 함께 사용하는 것이 가장 효과적이라고 권고한다. 보냉제를 쓰더라도 충분히 내부 온도가 내려가지 않으면 세균 증식이 빠르게 늘 수 있다. 또 도시락은 직사광선이 드는 차량 내부나 뜨거운 실내에 오래 두지 말고, 가능한 한 서늘한 곳에 보관할 것을 조언했다.