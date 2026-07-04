[오마주]내가 죽였다던 내 아들이 아직 살아있다…<참교육> 밀어낸 샘 워딩턴의 복수극

넷플릭스 <아이 윌 파인드 유>

‘오마주’는 주말에 볼 만한 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 추천하는 코너입니다. 매주 토요일 오전 찾아옵니다.

전 세계적 인기를 얻은 넷플릭스 <참교육>의 바통을 이어받은 미국 시리즈가 등장했습니다. 바로 샘 워딩턴 주연의 미스터리 스릴러 드라마 <아이 윌 파인드 유>입니다. 이 작품은 지난주부터 글로벌 넷플릭스 시리즈 순위 1위를 기록하고 있습니다. 익숙한 듯한 제목은 영화 <테이큰>에서 리암 니슨이 했던 명대사 “I will find you, and I will kill you”가 떠오르는데요, 이 작품도 <테이큰>처럼 자식을 구하기 위해 물불 가리지 않고 도전하는 아버지의 이야기를 다루고 있습니다. 빠른 진행 속도와 강한 몰입감을 가진 작품입니다. 이번 주말 푹 빠져보는 건 어떨까요.

주인공 데이비드 버로스(샘 워딩턴)은 5년째 수감 중입니다. 과거 보스턴을 떠들썩하게 만들었던 영아 살인사건의 범인으로 지목되었기 때문입니다. 그는 세 살배기 아들 매슈에게 야구방망이를 휘둘러 끔찍하게 살해했다는 누명을 쓰고 아들을 잃은 슬픔과 함께 종신형을 선고받았습니다. 도입부에서 데이비드는 “나는 무죄다. 하지만 아들을 지키지 못한 책임감으로 종신형을 살고 있다”고 말합니다.

그러던 어느 날 그의 처제 레이첼 밀스(브릿 로어)가 교도소 면회를 찾아오면서 감옥생활이 변합니다. 전직 기자였던 레이첼은 5년 만에 만난 데이비드에게 사진 한 장을 내밉니다. 놀이공원으로 추측되는 장소의 사진 뒤, 어릴 적 매슈와 같은 흉터를 가진 남자아이가 서 있었습니다. 레이첼과 데이비드는 “아직 매슈가 살아있을 수도 있다”는 희망을 품게 됩니다.

하지만 그날부터 그의 교도소 생활이 힘들어집니다. 흉포한 제소자가 다가와 폭행을 하지 않나, 한 교도관은 새벽 시간 데이비드를 깨워 죽이려고 합니다. 그러곤 이렇게 말하죠 “나도 어쩔 수 없었어. 돈을 받았으니까.” 데이비드는 억울함을 호소하지만, 범죄자의 말 보다 교도관의 말을 더 믿을 수밖에 없죠.

그나마 다행인 점은 이곳의 교도관장이 절친의 아버지이자, 아버지의 친구인 필립 매켄지였다는 것입니다. 데이비드는 필립에게 “아들이 아직 살아있다. 자신의 무죄를 밝힐 수 있을 것이다”며 자신의 사건 파일을 건네 달라고 부탁합니다. 그리고 탈옥을 결심하죠. 데이비드의 무죄를 조금이나마 믿고 있던 필립과 그의 아들 아담이 탈옥을 도우면서 그는 극적으로 감옥 밖으로 나오게 됩니다.

하지만 그의 탈옥은 세상에 뉴스로 도배됐고, FBI도 그를 찾기 위해 혈안이 되었습니다. 데이비드는 레이첼과 함께 ‘돈을 받았다’고 주장한 교도관, 거짓 증언을 한 사람 등을 찾아가 아들의 행방을 묻습니다. 하지만 그 과정에서 자꾸만 사람들이 사망하고, 두 사람은 몸을 숨기기 위해 레이첼의 전 남자친구 헤이든 페인(마일로 벤티밀리아)에게 도움을 청합니다. 데이비드는 과연 아들을 찾을 수 있을까요? 경찰과 교도관까지 매수한 권력의 배후에는 누가 있는 걸까요?

총 8화로 짜인 드라마는 끝까지 긴장감을 놓지 않습니다. 진행속도도 매우 빨라서 편당 30~40분의 러닝타임이 짧게 느껴지기도 합니다. 마지막 부분에는 반전까지 있으니 꼭 스포일러 없이 보시는 것을 권합니다.

흔히 탈옥 스릴러 장르가 자신의 무죄를 밝히기 위해 진행이 된다면 이 작품은 아들을 찾는 여정을 그리며 묘한 감동을 덧댔습니다. 물론 데이비드 역의 배우 샘 워딩턴의 호연이 한몫하기도 하죠.

작품은 작가 할런 코벤의 동명의 원작 소설을 원작으로 합니다. 한국에서 소설 <단 한 번의 시선> <영원히 사라지다> 등으로 이름을 알린 그는 미국 3대 미스터리 문학상인 ‘에드거 상’ ‘셰이머스 상’ ‘앤서니 상’을 모두 수상한 최초의 작가이자 현재까지 전 세계에서 7000만 부 이상의 판매고를 올린 유명 작가입니다. 그의 소설은 현재 넷플릭스에서만 10편 넘게 오리지널 시리즈로 제작되었습니다.

＜CIS＞시리즈 같은 수사 드라마나 영화 <테이큰>, 드라마 <김부장> 등에서 보이는 부성애 가득한 액션물을 좋아한다면 추천합니다. 15세 관람가로 한국어 더빙판으로도 시청하실 수 있습니다.