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도시-농촌 ‘건강 불평등’ 계속 심각

입력 2026.07.04 09:00

수정 2026.07.04 09:01

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가톨릭대 지역별 건강 격차 연구

고혈압·당뇨 유병률 5~10%P ↑

16년간 추이도 격차 줄지 않아

도시화 수준이 높은 지역일수록 고혈압·당뇨병 유병률이 농촌 지역에 비해 낮다는 연구 결과가 나왔다. 도시와 농촌 간의 이 같은 만성질환 건강 격차는 16년 동안이나 좁혀지지 않고 있는 것으로 나타났다.

가톨릭대 성빈센트병원 순환기내과 허성호·최상석·정진 교수 연구팀은 유엔의 ‘도시화 수준’ 분류 체계를 적용해 지역별 건강 격차를 정밀 평가한 연구를 국제학술지 ‘BMC 공공보건’에 게재했다고 2일 밝혔다. 연구진은 질병관리청이 수행하는 대규모 국가 통계조사인 지역사회건강조사 자료를 활용해 경기도 내 시군을 도시·준도시·농촌으로 나눠 지역별 성인 고혈압 및 당뇨병 유병률을 비교 분석했다.

연구 결과, 농촌 주민의 고혈압·당뇨병 유병률은 도시 및 준도시 지역보다 유의미하게 높았다. 2020년 기준 농촌 지역 고혈압 유병률은 29.4%로 도시(19.4%)와 준도시(20.1%)보다 높았으며, 당뇨 유병률 역시 농촌(13.4%)이 도시(8.3%)와 준도시(8.6%)를 크게 웃돌았다.

또한 2008년부터 2023년까지 16년 추이를 분석한 결과, 고혈압과 당뇨병 유병률은 모든 지역에서 증가하는 경향을 보였지만 농촌 지역에서 지속해서 가장 높은 수준을 유지했다. 특히 도시와 준도시 지역 간 차이는 거의 없었던 반면 농촌 지역과는 통계적으로 유의미한 수준의 격차가 계속된 것으로 나타났다.

연구진은 이 같은 결과가 전 국민을 대상으로 하는 건강보험 체계를 구축한 환경에서도 지역별 의료 접근성, 만성질환 관리 체계, 보건의료 인프라 등의 차이로 인해 건강 불평등이 장기 지속될 수 있음을 보여주는 중요한 근거라고 설명했다.

허 교수는 “이번 연구는 국제적으로 표준화된 도시화 지표를 활용해 지역 간 만성질환 격차를 분석했다는 점에서 의미가 있다”며 “농촌 지역의 고혈압·당뇨병 부담이 지속적으로 높게 나타난 만큼 인구 감소 지역을 중심으로 1차 의료 인프라와 만성질환 관리 시스템을 강화하는 정책적 노력이 필요하다”고 말했다.

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