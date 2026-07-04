바퀴벌레는 양파를 좋아한다? 벌레 부르는 ‘의외의 식재료들’

여름철 기온이 오르면서 바퀴벌레 활동이 활발해지는 가운데, 주방에 둔 양파와 여름 과일이 바퀴벌레를 불러들일 수 있다는 전문가의 조언이 나왔다.

해외 해충 방제용품 업체 아스제약은 최근 생활매체 인터뷰를 통해 여름철 식재료 보관 요령을 소개했다.

아스제약에 따르면 바퀴벌레는 잡식성으로 생존에 필요한 당분과 수분을 찾아 움직인다. 이 때문에 수분과 탄수화물이 풍부한 식품 주변으로 쉽게 모인다. 특히 양파에는 당분과 수분이 들어 있어 바퀴벌레를 유인할 수 있으며, 발달한 후각으로 양파 특유의 자극적인 냄새도 감지하는 것으로 알려졌다.

특히 바퀴벌레는 양파를 칼로 자른 뒤 흘러나오는 즙과 특유의 냄새를 먹이로 인식하는 경우가 많다. 그래서 조리 과정에서 나온 양파 껍질이나 자투리는 뚜껑이 있는 쓰레기통에 버리거나 밀봉한 뒤 폐기해야 바퀴벌레가 꼬이는 것을 막을 수 있다. 통양파는 통풍이 잘되는 서늘한 곳에 보관하면 되지만, 한 번 자른 양파는 밀폐용기에 담아 냉장 보관하는 것이 바람직하다.

주의해야 할 식품은 양파만이 아니다. 오이와 가지처럼 수분이 많은 채소, 토마토처럼 수분과 당분을 함께 함유한 채소, 수박과 멜론 같은 과일도 바퀴벌레를 유인할 가능성이 있다.

특히 과일즙이나 채소즙이 묻은 도마와 행주를 그대로 방치하는 것도 바퀴벌레를 부르는 원인이 될 수 있다. 음식 냄새가 남아 있는 도구는 사용 후 바로 세척하고, 먹다 남은 과일과 채소는 절단면을 밀봉해 냉장 보관하는 것이 좋다.

다만 전문가들은 양파를 집에 두는 것만으로 바퀴벌레가 생기는 것은 아니라고 강조한다. 바퀴벌레는 먹이뿐 아니라 물과 은신처를 함께 찾기 때문에 음식물 찌꺼기와 물기를 제거하고 쓰레기를 자주 비우는 등 주방을 청결하게 관리하는 것이 가장 효과적인 예방법이라고 조언했다.