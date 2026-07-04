5조3000억 도박사이트 운영 총책 2명 송환…초국가범죄TF와 UAE ‘국제 공조’

해외에서 범죄 단체를 만들어 총 5조3000억원 규모의 불법 도박사이트를 운영한 총책급 피의자 2명이 붙잡혀 4일 국내로 송환됐다. 정부 부처 합동 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’가 아랍에미리트연합(UAE)과 공조해 이뤄낸 성과다.

정부는 불법 도박사이트 운영 등 혐의를 받는 A씨와 B씨를 UAE 현지에서 검거해 이날 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다고 밝혔다. 정부는 “초국가범죄 TF를 중심으로 외교부·법무부·국가정보원·대검찰청·경찰청·관세청·국세청·금융위원회 등 관계기관이 긴밀히 협력한 결과”라고 밝혔다.

정부에 따르면 A씨는 필리핀 등 동남아시아 국가를 거점으로 4조8000억원 규모의 도박사이트를 운영하며 범죄 수익을 대규모로 세탁한 혐의를 받는다. 사이트 운영 과정에서 세금 660억원을 포탈하고 마약을 제공·투약하며 성매매한 혐의도 있다. 그는 2014년 해외로 도주했다가 12년 만에 검거됐다. 정부는 A씨를 상대로 “2018년 말레이시아에서 우리 국민이 사망한 사건과의 관련성도 조사할 것”이라고 밝혔다.

B씨는 국내에서 중·고등학생을 유인해 불법 도박 영업에 조직적으로 동원한 혐의를 받는다. B씨는 5000억원 규모의 불법 도박사이트를 1만5000명을 대상으로 운영한 것으로 파악됐다. 정부는 B씨에 대해 “청소년들을 범죄 수단으로 악용해 도박 중독을 유발하고 청소년 범죄 확산을 부추겨 심각한 사회적 폐해를 야기했다”고 밝혔다.

정부는 초국가범죄 TF를 주축으로 A씨와 B씨의 공범을 검거하고 해외에서 운영 중인 유사 사이버도박 조직을 추적하겠다고 밝혔다. 정부는 “범죄수익 환수와 엄정한 사법 처리를 통해 초국가범죄에 단호히 대응해나갈 계획”이라고 했다.

정부는 A씨와 B씨 검거 배경에 UAE 당국의 협조가 있었다고 강조했다. 정부는 “UAE 당국은 피의자의 신속하고 안전한 국내 송환을 위해 현지 항공사를 활용한 이송 방안을 마련하는 등 전폭적인 지원을 제공했다”며 “국제 공조 역량을 보여준 대표적 사례”라고 했다.