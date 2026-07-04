민주당 “미 하원 쿠팡 보고서, 일방적 주장 받아쓰기…사실 관계 심각하게 왜곡”

더불어민주당이 4일 한국 정부가 쿠팡을 차별했다는 내용의 미국 하원 보고서에 대해 “쿠팡의 일방적 주장을 받아쓰기 한 수준”이라고 비판했다.

장윤미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 “미국 하원 법사위원회가 최근 발표한 보고서는 쿠팡의 일방적 주장과 검증되지 않은 자료에 기대 대한민국 정부의 입장을 매우 심각하게 왜곡하고 있다”며 이같이 밝혔다.

장 대변인은 “대한민국 정부는 특정 기업의 국적을 이유로 차별하거나 부당하게 압박하지 않으며, 그럴 이유가 없다”며 “쿠팡은 대한민국 국민 3379만 명의 개인정보가 유출된 중대한 사안에는 침묵하면서 피해자 코스프레를 해서는 안된다”고 밝혔다.

장 대변인은 “국민의 디지털 기본권이 크게 침해된 상황에서 정부가 기업의 책임을 엄정히 따지고 관련 수사를 진행하는 것은 너무나 당연한 조치”라며 “국회 청문회에서 현안을 점검하고 대책 마련을 주문하는 것 또한 마찬가지”라고 밝혔다.

장 대변인은 “이러한 본질적 문제를 외면한 채, 쿠팡의 입장만 일방적으로 부각시킨 이번 미국 하원 보고서에 깊은 유감의 뜻을 표한다”며 “우리 정부가 미 당국과 긴밀히 소통하고 있는 만큼, 사실관계에 기반하여 원만하게 해결되기를 기대한다”고 밝혔다.

미국 연방하원 법사위원회는 지난 1일(현지시간) 쿠팡이 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부로부터 차별적 대우를 받았다는 내용이 담긴 보고서를 발표했다.