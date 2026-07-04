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이강인 “제 몫을 더 잘 해냈어야…기대에 보답 못 해 죄송”

입력 2026.07.04 11:39

수정 2026.07.04 11:44

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2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구 대표팀 이강인 선수가 지난달 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구 대표팀 이강인 선수가 지난달 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 이준헌 기자

축구 국가대표팀의 이강인(파리 생제르맹)이 2026 북중미 월드컵 결과를 두고 “기대에 만족스러운 결과로 보답하지 못해 죄송한 마음이 크다”며 “제 몫을 더 잘 해냈어야 했다”고 밝혔다.

이강인은 3일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “이번 월드컵은 선수로서 많은 것을 찬찬히 돌아보게 만든 대회였다”며 이같이 밝혔다.

이강인은 “지난 4년, 동료들과 코칭스태프, 지원 스태프, 의료진을 비롯한 많은 분들의 노력과 헌신이 있었다”며 “그 시간에 걸맞은 결과를 보여드리지 못해 저 또한 아쉽다”고 밝혔다.

그는 “결과가 좋지 않았을 때 가장 먼저 가져야 하는 것은 아쉬운 마음보다 책임”이라며 “대표팀으로 받는 사랑과 응원은 결코 당연한 것이 아니기에, 결국 경기장에서 보여드리는 모습으로 보답해야 한다고 믿는다”고 밝혔다.

그는 “이번 결과를 잊지 않고 더 성장해 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다”며 “경기장과 멀리에서도 힘을 보내주신 팬 여러분, 다시 한번 감사하다”고 적었다.

한국은 이번 월드컵에서 ‘역대 최상의 조’에 편성됐다는 평가를 받으며 16강 진출이 전망됐으나 부족한 경기력을 보여준 끝에 32강 진출에도 실패했다.

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