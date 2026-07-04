‘발아 현미’ 현미보다 더 영양가 높을까?…“꼭 그렇지 않다”

웰빙 열풍부터 최근 ‘저속노화’까지. 건강을 생각해 흰쌀 대신 현미나 발아현미를 선택하는 사람이 늘고 있다. 현미와 발아 현미는 두 식품 모두 비타민과 미네랄, 식이섬유가 풍부한 건강식으로 알려져 있지만, 막상 “둘 중 어느 쪽이 더 영양가가 높을까?”라는 질문에는 선뜻 답하기 어렵다. 발아현미는 현미를 싹 틔운 형태인 만큼 영양소가 훨씬 많을 것이라는 인식도 적지 않다. 하지만 실제 영양 성분을 비교해 보면 이야기가 조금 달라진다.

식품표준성분표(2020년판)에 따르면 현미와 발아현미는 모두 백미보다 영양소가 풍부하지만, 어느 한쪽이 압도적으로 우수하다고 보기는 어렵다. 오히려 어떤 영양소를 더 중요하게 생각하느냐에 따라 선택이 달라질 수 있다.

현미는 비타민 B군과 철분이 강점이다. 칼륨은 발아현미보다 약 1.4배, 철분은 약 1.5배 많이 들어 있으며, 비타민 B1과 B6, 엽산, 판토텐산도 상대적으로 높은 함량을 보인다. 비타민 E와 나이아신 역시 현미가 더 풍부하다. 에너지 대사에 필요한 비타민 B군이나 철분 섭취를 늘리고 싶다면 현미가 더 적합한 선택이다.

반면 발아현미는 식이섬유와 일부 미네랄에서 우위를 보인다. 단백질과 식이섬유 함량이 현미보다 다소 높고, 마그네슘과 아연도 조금 더 많이 함유하고 있다. 장 건강을 위한 식이섬유를 충분히 섭취하거나 마그네슘과 아연을 보충하고 싶다면 발아현미가 도움이 될 수 있다.

많은 사람이 발아현미는 현미를 발아시킨 만큼 모든 영양소가 증가했을 것이라고 생각하지만, 실제로는 그렇지 않다. 발아 과정을 거쳐도 일부 영양소는 오히려 현미보다 적은 것으로 나타났다. 즉, ‘발아현미가 무조건 더 영양가가 높다’고 말하기는 어렵다.

영양 외에 고려할 점도 있다. 발아현미는 현미보다 식감이 부드럽고 특유의 거친 식감이 덜해 꾸준히 먹기 쉽다는 장점이 있다. 반면 현미는 씹는 맛이 살아 있고 포만감이 커 선호하는 사람도 많다.

전문가들은 현미와 발아현미 모두 백미보다 비타민과 미네랄, 식이섬유가 풍부한 건강한 주식이라며, 영양소의 우열을 따지기보다는 자신의 식습관과 기호에 맞춰 꾸준히 섭취하는 것이 더 중요하다고 조언한다. 비타민 B군과 철분 섭취를 늘리고 싶다면 현미를, 식이섬유와 마그네슘을 보충하고 싶다면 발아현미를 선택하는 것이 도움이 된다.