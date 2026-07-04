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이재명 대통령 “3대 메가 프로젝트, 지지율 관리 수단이었다면 지방선거 전에 했을 것”

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본문 요약

이재명 대통령이 4일 3대 메가 프로젝트에 대해 "지지율 관리를 위한 정치적 수단이었다면 지방선거 전에 시작했을 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "지지율도 중요하지만 더 중요한 건 국민의 삶을 개선할 성과와 실적"이라며 "지지율은 바람 같은 것이어서 오기도 가기도 하고, 강하기도 약하기도 하지만 실적과 성과는 산 같은 것이어서 쉽게 변하지 않는다"고 밝혔다.

이 대통령은 "균형발전, 포용적 지속성장, 대체 불가 대한민국 건설을 위한 3대 메가 프로젝트는 국민과 대한민국에 새로운 희망과 미래를 만들 것"이라며 "특히 기회를 잃고 좌절하는 이 시대 대한민국 청년들에게 희망과 꿈 활력을 되찾아 주기 위해 총력을 다할 것"이라고 적었다.

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이재명 대통령 “3대 메가 프로젝트, 지지율 관리 수단이었다면 지방선거 전에 했을 것”

입력 2026.07.04 12:53

수정 2026.07.04 13:27

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  • 김한솔 기자

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“지지율 보다 더 중요한 건 국민 삶 개선”

이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 4일 3대 메가 프로젝트에 대해 “지지율 관리를 위한 정치적 수단이었다면 지방선거 전에 시작했을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 “천지개벽을 위한 상전벽해 수준의 국토대전환은 취임하기 전 아주 오래전부터 꿈꿔왔던 일”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “취임 직후부터 균형 발전을 위한 대규모 지방투자와 개발을 위해 국가 차원의 준비를 하며 경제계에 협조 요청을 해왔는데 속도가 크게 나지 않았다”며 “그러던 중 최근에 정부의 인공지능 등 미래 첨단산업 중점 투자정책과 인공지능 반도체 산업의 구조적이고 장기적이며 폭발적인 긍정적 재편이 맞물리며 대규모 지방투자가 가능하게 되었다”고 적었다.

이 대통령은 “지지율도 중요하지만 더 중요한 건 국민의 삶을 개선할 성과와 실적”이라며 “지지율은 바람 같은 것이어서 오기도 가기도 하고, 강하기도 약하기도 하지만 실적과 성과는 산 같은 것이어서 쉽게 변하지 않는다”고 밝혔다.

이 대통령은 “균형발전, 포용적 지속성장, 대체 불가 대한민국 건설을 위한 3대 메가 프로젝트는 국민과 대한민국에 새로운 희망과 미래를 만들 것”이라며 “특히 기회를 잃고 좌절하는 이 시대 대한민국 청년들에게 희망과 꿈 활력을 되찾아 주기 위해 총력을 다할 것”이라고 적었다.

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