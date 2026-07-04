‘설탕 제로’ 탄산수 물 처럼 마셨는데···“치아에는 독”

최근 무가당 탄산수를 물 대신 마시는 사람이 늘고 있다. 칼로리가 거의 없고 당분도 없어 건강 음료라는 인식이 강하기 때문이다. 하지만 전문가들은 무가당 탄산수가 오히려 치아에는 독이 될 수 있다고 경고했다.

일본 ‘니혼바시 치과’를 운영하는 치의학 박사인 와다 쇼코 원장은 최근 일본 매체와의 인터뷰에서 “무가당 탄산수도 마시는 방식에 따라 치아 건강에 영향을 줄 수 있다”고 경고했다.

와다 원장에 따르면 무가당 탄산수의 pH는 일반적으로 4~5 정도의 약산성이다. 반면 치아 표면을 덮고 있는 법랑질(에나멜)은 입안의 산도가 pH 5.5 이하로 떨어지면 치아를 단단하게 하는 칼슘 등 무기질이 조금씩 빠져나가기 시작한다. 이런 상태가 반복되면 법랑질이 약해지고 얇아져 ‘산부식증’으로 이어질 수 있다. 따라서 설탕이 없더라도 산성 음료를 오랫동안 마시면 치아 표면이 조금씩 손상될 수 있다는 것이다.

산부식증은 세균이 당을 분해하면서 생기는 충치와 달리 음식이나 음료 속 산이 직접 치아 법랑질을 녹이는 질환이다. 초기에는 찬 음식이 시리거나 치아 표면의 윤기가 사라지고 앞니 끝이 투명하게 보이는 증상이 나타날 수 있지만 통증이 거의 없어 뒤늦게 발견되는 경우가 적지 않다.

실제로 미국치과의사협회(ADA)도 “플레인(무가당) 탄산수는 일반 탄산음료보다 치아에 훨씬 안전하지만 산성 음료인 만큼 하루 종일 조금씩 마시는 습관은 피하는 것이 좋다”고 안내하고 있다. 특히 레몬이나 라임 향이 첨가된 제품은 산성이 더 강할 수 있어 제품 성분을 확인할 필요가 있다.

전문가들이 가장 경계하는 것은 음료 자체보다 마시는 습관이다. 와다 원장은 “탄산수를 책상 위에 두고 조금씩 계속 마시는 습관은 입안을 오랫동안 산성 상태로 만들어 침이 산을 중화할 시간을 주지 않는다”고 설명했다.

이는 스포츠음료나 레몬수, 식초 음료도 마찬가지다. 특히 운동 중 스포츠음료를 조금씩 오래 마시면 당과 산이 동시에 치아에 닿아 충치와 산부식증 위험을 모두 높일 수 있다.

많은 사람이 음료를 마신 뒤 곧바로 양치질을 하는 것이 좋다고 생각하지만 이것도 주의해야 한다.

영국 NHS와 미국치과의사협회는 산성 음료를 마신 직후에는 법랑질이 일시적으로 약해진 상태라며 30~60분 정도 지난 뒤 양치질하는 것이 바람직하다고 권고한다. 대신 먼저 물로 입안을 헹구고 침 분비를 늘리는 것이 도움이 된다.

치아 건강을 지키려면 탄산수를 마신 후 물을 마시거나 입을 헹구고, 30~60분 뒤 양치질, 불소 치약 사용, 자일리톨 껌으로 침 분비 늘리기 등의 원칙을 기억하는 것이 좋다.