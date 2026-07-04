[주말의 취향]정답 없이 봐도 좋다, 젊은 작가들의 시선 따라 안국역 전시 산책

‘주말의 취향’은 지면에 다 담기 어려운 문화 현장의 소식들을 풀어서 전합니다. 마음은 가볍게, 생각은 깊이 할 수 있는 작품을 소개합니다.

이번 주말엔 걷기 좋고 볼 것도 많은 안국역 일대에서 젊은 작가들의 서로 다른 시선을 따라가 보면 어떨까요. 작품 앞에서 꼭 정답을 찾으려 애쓰지 않아도 좋습니다. 낯선 재료와 이미지가 주는 인상을 따라가다 보면, 작가들이 세계를 바라보는 방식도 조금씩 보입니다.

‘할 수 있는 자’들의 각자도생

전시 제목이 조금 비장합니다. 사간동 갤러리현대 신관에서 열리는 단체전 ‘할 수 있는 자가 구하라(SAUVE QUI PEUT)’는 장 뤽 고다르의 1979년 영화 제목에서 가져왔습니다. 위기 상황에서 ‘할 수 있는 사람은 각자가 알아서 대피하라’는 의미라고 합니다. 전시는 이를 제도와 유행, 세대 규범에 기대지 않고 자기만의 감각으로 작업해온 작가들의 태도로 확장합니다. 정보와 이미지가 넘쳐나고 유행의 속도가 빨라질수록, 작가에게는 바깥의 기준보다 자기만의 작업 언어를 밀고 나가는 일이 더 중요해졌습니다.

참여 작가는 김주영, 박민하, 박정혜, 안현정, 이혜인, 정진화, 조이솝, 한선우 등 8명입니다. 1980~1990년대 출생 작가들이 주축입니다. 전시는 층마다 느슨한 주제로 묶였습니다. 1층은 ‘이동, 틈 그리고 부유’, 2층은 ‘여성 추상, 감각의 언어’, 지하층은 ‘거부하는 주체’입니다. 조각과 설치, 추상회화, 수행적 회화, 퀴어 정체성에 기반한 작업까지 매체와 방식은 제각각입니다.

1층에서 만나는 김주영은 독일 뮌헨을 기반으로 활동합니다. 실제 항공기와 자동차 부품, 스테인드글라스, 금속, 세라믹 등을 결합해 조각과 설치 작업을 해왔습니다. 항공기 부품은 속도와 이동, 일시적 체류를 떠올리게 합니다. 아르누보 스타일의 스테인드글라스는 문화적 기억과 역사성을 환기합니다. 이 둘이 한 작품 안에서 만나 이동과 소속, 정체성과 경계에 대한 생각을 떠올리게 합니다.

2층의 안현정은 회화와 드로잉, 오려내기, 재봉과 박음질을 오가며 ‘마음의 형상’을 탐구해온 작가입니다. 천 조각을 이어 붙이고 바느질하는 행위는 단순한 제작 방식이 아니라 작업의 언어가 됩니다. 선명한 색채와 비워진 공간, 봉합된 천 조각들은 기억과 감정, 관계의 거리를 보여줍니다. 오랫동안 가사노동이나 공예의 영역으로 여겨졌던 섬유와 바느질이 회화의 중심으로 들어오는 장면도 흥미롭습니다.

같은 층의 이혜인은 회화가 만들어지는 시간 자체를 보여줍니다. 산책하거나 머물렀던 장소, 일상의 장면에서 출발하지만 화면은 특정 풍경을 그대로 재현하기보다 기억과 감각이 겹쳐진 상태에 가깝습니다. 이를테면 ‘Rosa’ 연작은 작가가 오래 관찰해온 부모님 집 정원의 장미에서 출발합니다. 장미가 피어나고 만개하고 시들어가는 과정을 따라가며, 중첩된 색채와 화면의 층위에 가족에 대한 기억과 계절의 순환을 겹쳐냅니다.

박민하는 빛과 공기, 날씨의 감각을 색면과 그리드로 표현하고, 박정혜는 반복되는 기하학적 형상으로 감각의 흐름을 추상화합니다. 정진화는 수묵의 번짐으로 사라짐의 감각을 그립니다. 조이솝은 퀴어적 시선으로 규범의 경계를 비틀고, 한선우는 AI와 디지털 이미지를 회화의 장면으로 옮깁니다. 전시는 7월26일까지.

기억의 책, 신기루의 괴물

원서동 아라리오갤러리 서울에서는 두 개의 개인전이 동시에 열립니다. 1·3·4층에서는 이지현의 ‘몽환서: 소란한 공백’을, 지하 1층에서는 임수범의 ‘어젯밤 바라본 금빛 용의 신기루’를 선보입니다.

이지현은 기억 속 장소의 이미지들을 회화의 언어로 재구성한 회화 22점을 선보입니다. 전시장 3개 층이 각각 다른 챕터를 지닌 한 권의 책처럼 구성됐습니다. ‘몽환서’는 작가의 기억과 상상, 믿음과 경험이 뒤섞인 가상의 필사본을 뜻합니다. 작가는 회화를 “기억의 기록이자, 망각에 대한 저항”이라고 말합니다.

최근작에 영감을 준 것은 16세기 초 플랑드르에서 제작된 채색 필사본 ‘스피놀라 시도서(Book of Hours)’입니다. 이 시도서는 책 페이지를 하나의 공간처럼 연출한 건축적 구성과 장식적 요소로 잘 알려져 있습니다. 1층 ‘스피놀라 시간’의 연작은 시도서에서 발췌한 이미지들과 작가 자신의 삶에서 온 기억들을 혼합해 화면에 다시 구성한 것들입니다. 3층에선 정원의 풍경 위에 기하학적 구조물이 덧씌워진 화면을 만나게 됩니다. ‘팝업북’을 펼쳐놓은 모습처럼 보이기도 합니다. 이러한 막과 같은 형태는 모호한 이미지들에 질서를 부여하는 동시에, 의식과 잠재의식의 층을 암시합니다. 전시는 역사적 기록에서 일상의 기억까지, 작가가 삶에서 길어 올린 장면들이 서로 겹치고 재구성되면서 회화로 바뀌는 과정을 보여줍니다.

1997년생인 임수범은 회화와 도자 62점을 선보입니다. 신기루는 보이지만 닿을 수 없는 환영, 보는 것과 아는 것 사이의 간극을 뜻합니다. 작가는 고구려 강서대묘 벽화에서 영감을 얻은 사신, 청룡·주작·백호·현무의 도상을 가져왔습니다. 사신은 안쪽의 사람들에게는 수호신이지만, 바깥의 존재들에게는 두려운 괴물처럼 보일 수도 있습니다. 이 양가성을 통해 신과 괴물, 나와 타자, 안과 밖의 구분이 과연 그렇게 분명한지 묻습니다.

화면에는 거대한 금빛 용, 하얀 범, 붉은 새 같은 존재들이 등장합니다. 하지만 전형적인 사신의 모습과는 다릅니다. 어딘가 친숙해 보이다가도 낯설고 기이합니다. 작가는 화면에 모래를 뿌리고 아크릴 물감을 얇게 겹쳐 오래된 벽화 같은 질감을 만들고, 도자 작업으로 환영 같은 존재들에게 물리적인 몸을 부여합니다. 이분법을 넘어 낯선 존재에 대한 다양한 사고의 확장과 연결을 시도하는 작업입니다. 두 전시 모두 8월15일까지.