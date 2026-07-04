“광주제일고에 폭탄 설치” 협박 글 올라와…경찰·소방 수색 나서

광주제일고등학교에 폭발물을 설치했다는 내용의 협박 글이 인터넷에 올라와 경찰과 소방당국이 수색에 나섰다.

4일 전남광주특별시 북부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시50분쯤 광주시 북구 소재 광주제일고에 폭발물을 설치했다는 글이 온라인 커뮤니티에 게시됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.

해당 게시글에는 “광주일고에 폭탄을 설치했다”, “배재고 청소년들의 미래를 짓밟았다”는 취지의 협박성 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 소방 당국과 함께 광주일고 내부에 위험물이 있는지 수색을 벌이고 있다. 현재까지 폭발물은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 선수들이 광주일고를 상대로 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 부적절한 응원 구호를 외쳐 논란이 됐다.

배재고 야구부 선수들과 지도자·학부모·교직원 등 80여명은 오는 6일 오후 3시 광주일고를 방문해 광주일고 측에 사과한 뒤 함께 국립5·18민주묘지를 참배하기로 했다. 경찰은 이 일정과 협박 글 사이의 연관성 여부도 확인할 방침이다.