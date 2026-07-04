창간 80주년 경향신문

“유력 정치인이 성매매·살인 저질러” 허위사실 유포 50대 구속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

유력 정치인들의 실명을 언급하며 이들이 성매매, 마약, 살인 등 강력 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 사실을 유포한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.

경찰에 따르면 A씨는 2024년 8~9월 자신의 SNS에 당대표, 원내대표 등을 지낸 유력 정치인들이 살인과 성범죄, 마약, 뇌물수수 등 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 게시물을 세 차례에 걸쳐 올린 혐의를 받는다.

해당 게시물에는 "특정 국회의원이 성매매 업소에서 마약을 투약하고 살인을 저질렀다", "거액의 뇌물을 수수했다", "수십 명을 성폭행했다"는 등의 근거 없는 주장이 담겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“유력 정치인이 성매매·살인 저질러” 허위사실 유포 50대 구속

입력 2026.07.04 14:53

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
경찰 로고. 경향신문 자료사진

경찰 로고. 경향신문 자료사진

유력 정치인들의 실명을 언급하며 이들이 성매매, 마약, 살인 등 강력 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 사실을 유포한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.

4일 서울 영등포경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 A(55)씨를 검거해 전날 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 2024년 8~9월 자신의 SNS에 당대표, 원내대표 등을 지낸 유력 정치인들이 살인과 성범죄, 마약, 뇌물수수 등 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 게시물을 세 차례에 걸쳐 올린 혐의를 받는다.

해당 게시물에는 “특정 국회의원이 성매매 업소에서 마약을 투약하고 살인을 저질렀다”, “거액의 뇌물을 수수했다”, “수십 명을 성폭행했다”는 등의 근거 없는 주장이 담겼다. 이를 인지한 해당 국회의원들 소속 정당이 고발장을 제출했고, 경찰은 수사에 착수해 A씨를 검거했다.

경찰은 2차 피해를 방지하기 위해 피해 국회의원들의 이름이나 소속 정당 등 구체적인 신상은 공개하지 않았다. 경찰 관계자는 “공동체의 질서를 어지럽히고 사회적 갈등과 혼란을 야기하는 허위사실 유포행위에 대해 앞으로도 엄정하게 단속하겠다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글