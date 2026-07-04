“유력 정치인이 성매매·살인 저질러” 허위사실 유포 50대 구속

유력 정치인들의 실명을 언급하며 이들이 성매매, 마약, 살인 등 강력 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 사실을 유포한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.

경찰에 따르면 A씨는 2024년 8~9월 자신의 SNS에 당대표, 원내대표 등을 지낸 유력 정치인들이 살인과 성범죄, 마약, 뇌물수수 등 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 게시물을 세 차례에 걸쳐 올린 혐의를 받는다.

해당 게시물에는 "특정 국회의원이 성매매 업소에서 마약을 투약하고 살인을 저질렀다", "거액의 뇌물을 수수했다", "수십 명을 성폭행했다"는 등의 근거 없는 주장이 담겼다.