“유력 정치인이 성매매·살인 저질러” 허위사실 유포 50대 구속

유력 정치인들의 실명을 언급하며 이들이 성매매, 마약, 살인 등 강력 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 사실을 유포한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.
4일 서울 영등포경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 A(55)씨를 검거해 전날 구속했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 2024년 8~9월 자신의 SNS에 당대표, 원내대표 등을 지낸 유력 정치인들이 살인과 성범죄, 마약, 뇌물수수 등 범죄를 저질렀다는 내용의 허위 게시물을 세 차례에 걸쳐 올린 혐의를 받는다.
해당 게시물에는 “특정 국회의원이 성매매 업소에서 마약을 투약하고 살인을 저질렀다”, “거액의 뇌물을 수수했다”, “수십 명을 성폭행했다”는 등의 근거 없는 주장이 담겼다. 이를 인지한 해당 국회의원들 소속 정당이 고발장을 제출했고, 경찰은 수사에 착수해 A씨를 검거했다.
경찰은 2차 피해를 방지하기 위해 피해 국회의원들의 이름이나 소속 정당 등 구체적인 신상은 공개하지 않았다. 경찰 관계자는 “공동체의 질서를 어지럽히고 사회적 갈등과 혼란을 야기하는 허위사실 유포행위에 대해 앞으로도 엄정하게 단속하겠다”고 밝혔다.