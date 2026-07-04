더우면 大자로 누워서 자라?…여름밤 숙면 부르는 뜻밖의 자세

여름밤 숙면의 핵심은 ‘체온을 자연스럽게 낮추는 것’

무더운 여름밤에는 잠들기도 어렵고, 잠이 들어도 자꾸 깨기 쉽다. 내내 에어컨을 켜놓자니 전기요금이 걱정되고, 선풍기를 켜자니 소음이 거슬린다. 냉감 침구에 몸을 맡겨도 수면의 질이 떨어진다면, 전문가의 조언에 귀 기울여 보자.

‘만세 자세’보다 옆으로 눕는 편이 낫다

여름철에는 잠자는 자세도 체온 조절에 영향을 줄 수 있다고 한다. 더울 때는 등을 바닥에 대고 팔다리를 크게 벌린 큰 대(大)자 모양으로 자는 것이 가장 시원하리라 생각하기 쉽다. 하지만 수면 전문가 앨리슨 존스는 영국 라이프스타일 매체 우먼앤드홈을 통해 “옆으로 눕는 자세가 체온을 조절하는 데 더 도움이 될 수 있다”고 전했다. 옆으로 누우면 몸의 더 많은 부분이 공기에 노출돼 열이 빠져나가기 쉽고, 몸과 매트리스가 맞닿는 면적도 줄어들어 열이 덜 갇힌다는 것이다.

평소 옆으로 자는 것이 익숙하지 않다면 무릎 사이에 베개를 끼우면 골반과 척추 정렬을 유지하는 데 도움이 되고 자세도 한결 편안해진다.

손과 발은 이불 밖으로

여름밤에도 무심코 이불을 온몸에 덮는 사람도 많다. 전문가들은 손과 발은 체온을 방출하는 데 중요한 부위인 만큼 가능하면 이불 밖으로 내놓는 것이 몸을 식히는 데 도움이 된다고 조언한다. 실제로 몸은 손과 발의 혈관을 통해 열을 내보내며 체온을 조절한다. 다만 완전히 이불을 걷어차고 자는 것이 반드시 좋은 것은 아니다.

‘아무것도 안 입고 자기’, 항상 정답은 아니다

더우면 옷도 이불도 모두 치워버리는 것이 시원할 것 같지만, 최근 수면 전문가들은 다른 의견을 내놓고 있다. 몸에서 나온 땀이 피부에 그대로 남으면 오히려 습한 환경이 만들어져 숙면을 방해할 수 있기 때문이다. 대신 통기성이 좋은 면이나 리넨 소재의 얇은 잠옷과 가벼운 침구를 사용하는 것이 땀을 흡수하고 열을 배출하는 데 더 유리하다.

찬물 샤워보다 미지근한 샤워

끈적임이 신경 쓰이는 이들 중에 잠들기 전 찬물 샤워를 하는 사람도 적지 않다. 하지만 전문가들은 미지근한 물로 샤워하는 것이 더 효과적이라고 반복한다. 찬물은 몸을 순간적으로 차갑게 만들지만 혈관이 수축하면서 체온을 보존하려는 반응이 나타날 수 있다. 반면 미지근한 물은 샤워 후 체온이 자연스럽게 내려가면서 잠들기 좋은 상태를 만드는 데 도움이 된다.

창문은 온종일 열어두는 것은 좀…

더운 날, 에어컨을 사용하지 않을 때 내내 창문을 열어두는 경우가 많다. 하지만 한낮에는 오히려 뜨거운 공기가 실내로 들어와 방을 더 덥게 만들 수 있다. 전문가들은 햇볕이 강한 낮에는 커튼이나 블라인드를 내리고 창문도 닫아두었다가, 해가 지고 바깥 기온이 실내보다 낮아진 뒤 창문을 열어 맞바람이 통하게 하는 것이 효과적이라고 조언한다.

선풍기는 잠자리에 들 때는 타이머를 설정해 몇 시간 후 자동으로 꺼지도록 하고, 선풍기 바람을 천장이나 벽 쪽으로 향하게 하는 것이 좋다.

여름밤 숙면의 핵심은 몸을 식히는 것이 아니라 ‘체온을 자연스럽게 낮추는 것’이다. 수면은 몸의 중심 체온이 서서히 떨어질 때 시작된다. 그래서 전문가들은 잠자리에 들기 직전 몸을 급격하게 차갑게 만드는 것보다 체온이 자연스럽게 내려갈 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다고 강조한다. 규칙적인 취침 시간, 통풍이 잘되는 침구, 적절한 환기와 습도 관리도 같은 이유에서 도움이 된다.