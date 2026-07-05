프로틴·밀가루, 그냥 뒀다간 ‘진드기 득실’…여름철 보관법 따로 있다

운동 후 마시는 프로틴(단백질 보충제)도 여름철에는 보관에 주의해야 한다. 개봉한 프로틴 가루를 고온다습한 곳에 오래 두면 저장식품 진드기가 번식할 가능성이 있기 때문이다. 전문가들은 프로틴만의 문제가 아니라 밀가루와 곡물가루, 분유, 베이킹믹스 등 대부분의 분말 식품에서 같은 위험이 발생할 수 있다고 설명한다.

미국 식품의약국(FDA)도 분말 식품은 보관 과정에서 벌레나 진드기 등이 오염될 수 있어 밀폐 보관이 중요하다고 안내하고 있다. 실제 FDA는 식품 검사 매뉴얼에서 밀가루와 코코아 분말 등 각종 분말 식품에서 진드기를 검사하는 절차를 별도로 운영하고 있다.

진드기가 좋아하는 환경은 25~30도의 높은 기온과 습도 80% 이상이다. 여름철 주방은 이런 조건이 쉽게 만들어지기 때문에 개봉한 프로틴을 싱크대 주변이나 가스레인지 옆, 전자레인지 위 등에 오래 두면 위험성이 커질 수 있다. 연구에서는 습도가 높아질수록 저장식품 진드기의 번식 속도가 크게 증가하는 것으로 나타났다.

프로틴은 유청이나 식물성 단백질뿐 아니라 탄수화물, 향료, 감미료 등이 함께 들어 있는 고영양 분말이다. 이런 영양 성분은 저장식품 진드기의 먹이가 될 수 있어 개봉 후 장기간 방치하면 번식 위험이 높아질 수 있다.

더 큰 문제는 눈으로 확인하기 어렵다는 점이다. 저장식품 진드기는 몸길이가 약 0.3~0.5㎜에 불과해 초기에는 거의 보이지 않는다. 개체 수가 크게 늘어나야 분말 표면이 움직이는 것처럼 보이거나 미세한 가루가 생기는 등 이상 징후를 확인할 수 있다.

국내에서도 알레르기학계는 저장식품 진드기에 오염된 밀가루나 팬케이크 믹스 등을 먹은 뒤 아나필락시스가 발생하는 이른바 ‘팬케이크 증후군’ 사례를 보고해왔다. 드물지만 진드기에 민감한 사람은 심한 알레르기 반응을 보일 수 있어 오염이 의심되는 제품은 섭취하지 않는 것이 권장된다.

전문가들은 개봉한 프로틴은 원래 용기의 뚜껑을 단단히 닫거나 밀폐용기에 옮겨 담아 습기를 차단하고, 가능하면 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하라고 조언한다. 여름철에는 냉장 보관도 도움이 될 수 있지만, 냉장고에서 꺼낼 때 생기는 결로(물방울)가 오히려 습기를 만들 수 있으므로 사용할 때마다 오래 꺼내 두지 않는 것이 중요하다.

무엇보다 대용량 제품을 오랫동안 사용하는 것보다 개봉 후 가능한 빨리 소비하는 것이 가장 확실한 예방법이다. 습기나 이상한 냄새, 색 변화가 나타나거나 벌레·진드기 오염이 의심된다면 아깝더라도 폐기하는 것이 안전하다.