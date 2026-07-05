냉장고 넣어도 며칠만 지나면 ‘물컹’···여름 제철이지만 은근히 보관하기 까다로운 너

여름 채소 오이, 신선도 유지하는 법

오이의 계절이 돌아왔다. 마트에 들어서면 메인 진열대마다 신선한 오이가 가득 쌓여 있고, ‘3개 1000원’ 같은 할인 행사도 쉽게 눈에 띈다. 반가운 제철 채소 오이를 짚어 들다가도 마음 한쪽에 의구심이 고개를 든다. ‘이번 오이는 버리지 않고 다 먹을 수 있을까?’ 오이는 수분 함량이 높아 다른 채소보다 쉽게 무른다. 냉장고에 넣어두면 오래 보관할 수 있을 것 같지만, 오히려 지나치게 차가운 환경에서는 품질이 빨리 떨어질 수 있다. 저장이 꽤나 까다로운 채소다.

농림축산식품부의 식품 보관 정보에 따르면 오이는 냉장 보관 시 약 4~6일 정도 신선한 상태를 유지한다. 이후에는 수분이 빠지고 부패가 시작될 가능성이 커진다.

오이가 상하기 시작하면 가장 먼저 껍질에 주름이 생기고 윤기가 사라진다. 주름진 껍질은 오이가 신선도를 잃기 시작했다는 가장 초기 신호다. 그 이후에는 껍질이 움푹 패인 자국이 생기기 시작한다. 이러한 부분은 내부 조직까지 손상됐을 가능성이 높아 잘라 확인하는 것이 좋다.

끈적한 점액이 생기는 것도 주의해야 할 신호다. 오이는 수분이 내부에 유지돼야 신선한데, 표면으로 수분이 새어 나오면 부패와 곰팡이가 빠르게 진행될 수 있다.

가장 확실한 폐기 기준은 곰팡이나 변색이다. 곰팡이가 보이거나 색이 변했다면 먹지 말고 즉시 버려야 한다.

다만 주름이 생기거나 다소 물러진 정도라면 반드시 버릴 필요는 없다. 껍질을 벗긴 뒤 내부 상태를 확인해 이상이 없다면 샐러드나 절임 요리에 활용할 수 있다. 반면 움푹 패인 부위가 크다면 그 주변 속살도 함께 손상됐을 가능성이 높다.

오이를 오래 보관하려면 냉장고에서 가장 온도가 높은 칸에 두는 것이 좋다. 사실 오이는 약 10~13℃ 보관되며, 너무 낮은 온도에서는 냉해를 입을 수 있어 여름철 보관이 쉽지 않은 채소다.

또한 사과처럼 에틸렌가스를 많이 배출하는 과일과 함께 보관하지 않는 것이 좋다. 에틸렌은 오이의 노화를 촉진한다. 보관할 때는 표면에 물기가 남지 않도록 하고 종이타월을 깔아 습기를 흡수하면 신선도를 더 오래 유지하는 데 도움이 된다.

신선한 오이를 고르려면 껍질이 매끄럽고 단단하며 주름이나 움푹 팬 자국이 없는 제품을 선택하는 것이 좋다. 싸다고 해서 무조건 집어 드는 것보다, 필요한 시기에 딱 맞춰 구매하는 것이 알뜰하게 구매하는 방법이다.