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전남광주통합시 올해 첫 SFTS 환자···“진드기 물림 주의를”

입력 2026.07.05 09:16

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진드기매개감염병 예방수칙 홍보물. 전남광주통합특별시 제공

진드기매개감염병 예방수칙 홍보물. 전남광주통합특별시 제공

전남광주통합특별시에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생했다.

전남광주통합시는 순천에 사는 70대 A씨가 SFTS 확진 판정을 받아 입원 치료를 받고 있다고 5일 밝혔다. A씨는 매실밭에서 농작업을 하다 진드기에 물려 감염된 것으로 추정된다.

A씨는 지난달 27일 발열과 오심, 구토, 기력 저하 증상으로 의료기관을 찾았다. 이후 SFTS 확인 진단 검사에서 양성 판정을 받았다.

SFTS는 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염되는 3급 법정감염병이다. 주로 4~11월 발생하며 고열과 구토, 설사, 근육통 등이 나타날 수 있다. 중증으로 진행되면 다발성 장기부전 등으로 숨질 수 있다.

전남 권역에서는 2021년 9명, 2022년 14명, 2023년 16명, 2024년 8명, 2025년 9명의 SFTS 환자가 발생했다. 이 가운데 2021년 2명, 2022년 5명, 2023년 7명이 숨졌다.

전남광주통합시는 환자 발생지역과 인근 취약지역을 중심으로 방역소독을 하고, 의료기관 의심환자 신고체계를 강화할 계획이다.

전남광주통합시 관계자는 “SFTS는 예방백신과 치료제가 없어 진드기에 물리지 않는 것이 중요하다”며 “농작업이나 야외활동 때 긴 옷과 모자, 양말 등을 착용하고, 활동 후 2주 안에 발열·구토 등 증상이 나타나면 의료기관을 찾아야 한다”고 말했다.

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