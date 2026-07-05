창간 80주년 경향신문

교제 폭력으로 ‘접근 금지’ 50대 남성···한 달 만에 옛 연인 찾아가 살해

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

교제 폭력으로 ‘접근 금지’ 50대 남성···한 달 만에 옛 연인 찾아가 살해

입력 2026.07.05 09:17

수정 2026.07.05 11:26

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가
경찰 마크.

경찰 마크.

교제 폭력 신고로 접근 금지 명령 조치를 받은 남성이 한 달여 만에 옛 연인을 찾아가 살해하는 사건이 발생했다.

5일 경기 성남중원경찰서에 따르면 이날 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동 길거리에서 남성 A씨(50대)가 여성 B씨(60대)를 흉기로 찔렀다.

B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. A씨는 범행 직후 자해를 시도해 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

A씨는 약 4년간 교제하다가 헤어진 B씨가 직장에서 퇴근하기를 기다렸다가 이같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

B씨는 지난달 8일 “전 남자친구가 못살게 군다”고 신고하고 경찰에 분리 조치를 요구했다. 이에 경찰은 A씨에게 교제 폭력 경고장을 발부하고, B씨에게 스토킹 혐의로 A씨를 고소할 것을 권유했다.

이틀 뒤 B씨가 고소장을 제출하자, 경찰은 A씨에게 접근금지와 연락금지 조치를 내렸다. 또 B씨에게는 스마트워치를 지급했다.

이날 A씨의 습격을 받은 B씨는 스마트워치로 신고했고, 경찰은 신고 3분 만에 현장에 도착했지만, 범행을 막지는 못했다.

경찰은 A씨가 회복하는 대로 자세한 범행 경위를 조사할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글