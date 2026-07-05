교제 폭력으로 ‘접근 금지’ 50대 남성···한 달 만에 옛 연인 찾아가 살해

교제 폭력 신고로 접근 금지 명령 조치를 받은 남성이 한 달여 만에 옛 연인을 찾아가 살해하는 사건이 발생했다.

5일 경기 성남중원경찰서에 따르면 이날 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동 길거리에서 남성 A씨(50대)가 여성 B씨(60대)를 흉기로 찔렀다.

B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. A씨는 범행 직후 자해를 시도해 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

A씨는 약 4년간 교제하다가 헤어진 B씨가 직장에서 퇴근하기를 기다렸다가 이같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

B씨는 지난달 8일 “전 남자친구가 못살게 군다”고 신고하고 경찰에 분리 조치를 요구했다. 이에 경찰은 A씨에게 교제 폭력 경고장을 발부하고, B씨에게 스토킹 혐의로 A씨를 고소할 것을 권유했다.

이틀 뒤 B씨가 고소장을 제출하자, 경찰은 A씨에게 접근금지와 연락금지 조치를 내렸다. 또 B씨에게는 스마트워치를 지급했다.

이날 A씨의 습격을 받은 B씨는 스마트워치로 신고했고, 경찰은 신고 3분 만에 현장에 도착했지만, 범행을 막지는 못했다.

경찰은 A씨가 회복하는 대로 자세한 범행 경위를 조사할 예정이다.