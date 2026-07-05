빨래, 햇볕에 말리면 다 좋다?…‘이 옷’은 오히려 낭패

맑은 날이면 세탁한 빨래를 햇볕에 널어 말려야 한다는 사람이 많다. 햇볕은 빨래를 빠르게 말리고 냄새를 줄이는 데 도움이 되기 때문이다. 하지만 모든 옷이 직사광선을 반기는 것은 아니다. 옷에 따라서는 색이 바래거나 기능이 떨어지고, 원단 수명까지 짧아질 수 있어 주의가 필요하다.

미국세정협회(ACI)는 의류를 오래 입기 위해서는 세탁만큼이나 ‘건조 방법’이 중요하다고 강조한다. ACI는 특히 검은색이나 짙은 색 의류는 햇빛과 열에 반복적으로 노출될수록 탈색이 빨라질 수 있다며, 가능하면 옷을 뒤집어 말리고 세탁 표시에 적힌 건조 방법을 따를 것을 권고한다.

직사광선을 특히 피해야 하는 것은 검은색·남색·빨간색 등 짙은 색 옷이다. 자외선은 염료를 분해해 색을 옅게 만들 수 있어, 즐겨 입던 검은 티셔츠가 회색빛으로 바래는 경우도 적지 않다.

데님과 청바지도 예외는 아니다. 장시간 햇볕에 말리면 특유의 진한 색감이 점차 옅어질 수 있다. 프린트 티셔츠 역시 자외선과 열에 반복적으로 노출되면 프린트가 갈라지거나 벗겨질 가능성이 커진다.

여름철 자주 입는 기능성 운동복과 수영복도 주의 대상이다. 땀을 빠르게 배출하거나 자외선을 차단하는 기능성 원단은 강한 자외선에 오래 노출되면 기능이 저하될 수 있다. 발수 코팅이 적용된 레인코트 역시 코팅 성능이 떨어질 수 있어 직사광선보다는 통풍이 잘되는 그늘에서 말리는 것이 권장된다.

의외로 수건도 오래 햇볕에 방치하면 촉감이 달라질 수 있다. 바싹 마르는 것은 좋지만, 과도한 직사광선은 섬유를 뻣뻣하게 만들어 수건 특유의 부드러운 감촉을 떨어뜨릴 수 있다.

국내에서도 한국소비자원은 의류를 오래 사용하려면 제품에 표시된 세탁·건조 표시를 반드시 확인해야 한다고 안내한다. 특히 ‘그늘 건조’ 표시가 있는 의류는 직사광선을 피해 말려야 색 바램과 원단 손상을 줄일 수 있다.

그렇다고 모든 빨래를 실내에서만 말려야 하는 것은 아니다. 침구나 흰 수건처럼 색상 변화 우려가 적은 제품은 햇볕에 말리면 건조 시간이 짧아지고 냄새를 줄이는 데 도움이 된다.