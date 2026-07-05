제주 탑동 방파제서 어선 좌초… 승선원 6명 전원 무사

제주의 한 방파제 인근 해상에서 어선이 좌초돼 해경이 구조 작업에 나섰다. 다행히 승선원은 모두 안전한 상태인 것으로 확인됐다.

제주해양경찰서는 5일 오전 5시56분쯤 제주시 탑동 월파방지 방파제 안쪽 해상에서 성산 선적 연안연승 어선 A호(13t, 승선원 6명)가 좌초됐다는 신고를 접수했다고 밝혔다.

해경이 연안구조정과 구조대, 경비함정 등을 급파해 파악한 결과 어선은 선체가 왼쪽으로 40도 가량 기울어진 상태였으나 승선원 6명은 모두 무사한 것으로 확인됐다.

해경은 배가 더 기울어지지 않도록 고정하는 조치를 취하는 한편 에어밴트·연료밸브 봉쇄, 리프트백 설치 등을 진행 중이다.

A호는 당시 제주 어항 부두에 입항하려 했으나 탑동 방파제를 오인해 잘못 이동하는 과정에서 좌초된 것으로 알려졌다.

해경은 구조작업이 완료되는 대로 자세한 사고 경위를 파악할 예정이다.

송상현 수색구조계장은 “현재 A호는 선체가 기운 것 외에 파손된 부분은 없는 상태”라면서 “오후 1시42분 만조 시간에 맞춰 배를 다시 물에 띄우는 이초 작업을 시도할 예정”이라고 말했다.