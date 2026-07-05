의사 소개시켜준다던 ‘신생아 모텔 사망 사건’ 친부···사기 혐의 송치

경기 의정부 모텔에서 태어난 신생아 사망 사건과 관련해 산모를 속여 돈을 뜯어낸 혐의로 친부가 사기 혐의로 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

5일 경찰과 법원에 따르면 생모 A씨는 지난해 1월쯤 남성 B씨와 사귀다 헤어졌다. 이후 B씨 아이를 임신했다는 사실을 알게 된 A씨는 B씨와 협의해 임신중절 수술을 받기로 했다.

하지만 B씨가 예정된 수술날짜에 나타지 않는 등 이유로 인해 시간이 지연됐고, 결국 중절 수술이 가능한 임신 24주차를 넘기게 됐다.

이후 B씨는 A씨에게 불법적인 경로로 섭외했다며 의사를 소개해 줬다. A씨는 이 의사와 텔레그램을 통해 대화를 나누거나 사례비로 돈을 보냈으나 실제로 만나진 못했다.

같은 해 12월 진통을 느낀 A씨는 의사에게 “출산이 임박했다”고 메시지를 보냈다. 의사는 “병원이 서울 명동에 있으나 주소는 말해줄 수 없고 데리러 가겠다”고 한 것으로 파악됐다.

A씨는 이에 의정부시 한 모텔로 향하게 됐다. 당시 상황에 대해 A씨 측 변호인은 의견 진술을 통해 “의사의 정체에 대해서 확신을 할 수 없었던 상황이었고, 만약 의사와 B씨가 자신을 데리러 올 경우 자기 거주지를 B씨에게 알리고 싶지 않아서 모텔 주소를 알려주고 모텔 앞에서 만나기로 약속했다”고 밝혔다.

하지만 의사와 B씨는 모두 현장에 나타나지 않았고 홀로 출산한 A씨는 아기를 물이 차 있는 모텔 객실 내부 세면대에 약 12분간 방치해 숨지게 했다.

이 사건 이후 뒤늦게 속았다는 사실을 인지한 A씨는 B씨를 사기 혐의로 고소했다. 사기 사건은 경기북부경찰청에 접수됐다가 올해 3월 관할권 문제로 충남경찰청으로 넘겨졌다.

B씨가 소개한 의사의 실존 여부나 범행 수법은 정확히 파악되지는 않았지만, 경찰은 B씨가 A씨를 상대로 의사 알선 등 명목으로 속여 돈을 뜯어낸 혐의가 상당 부분 인정된다고 판단해 그를 기소의견으로 검찰에 송치했다.

아동학대 살해 혐의로 구속기소 된 A씨는 지난달 재판에서 징역 6년형을 선고받았다. 법원은 주변의 도움을 거의 못 받은 상태에서 갑자기 출산하게 되자 사리 분별을 못해 범행을 저지른 정황을 참작했다. 아동학대 살해죄는 사형이나 무기징역까지 선고가 가능하다. 검찰과 피고인은 모두 항소했다.