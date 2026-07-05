제주도, 민선9기 첫 도민소통 ‘타운홀 미팅’ 으로

11일 오후 2시 ICC 제주서 도민 600여 명 참여 7대 전략과제 공유·도민 현안 관련 의견 수렴

제주도가 민선9기 출범을 맞아 도민의 목소리를 직접 듣기 위한 ‘타운홀 미팅’을 연다.

제주도는 오는 11일 오후 2시 국제컨벤션센터 제주 탐라홀 A에서 새로운 도정 방향을 공유하기 위한 타운홀 미팅 ‘우리의 목소리가 제주의 미래가 됩니다’를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 민선9기 핵심가치와 7대 전략과제를 도민에게 소개하고, 도민이 말하는 민생 현안과 정책 제안을 현장에서 듣기 위해 기획됐다.

앞서 위성곤 제주지사는 도지사 취임에 앞서 두 차례 진행한 ‘도민 경청투어’와 인수위 기간 도민 소통창구 ‘모두의 제주’를 통해 도민 의견을 수렴해 왔다.

이날 행사에서는 그동안 수렴한 도민 의견을 바탕으로 마련한 민선9기 7대 전략과제를 소개하고, 참석자들과 제주의 미래와 주요 현안에 대해 자유롭게 대화할 예정이다.

7대 전략과제는 민생, 기본사회, 인공지능(AX) 대전환, 기후·에너지, 인공지능 행정혁신, 인재양성, 갈등조정 분야를 중심으로 구성됐다.

참석을 희망하는 도민은 행사 포스터에 포함된 큐알코드 또는 링크(https://forms.gle/j9eHn7MV7LgLtZHv9)를 통해 오는 8일까지 신청할 수 있다. 참여 규모는 600여명이 될 것으로 보인다.

이날 타운홀 미팅 신청 시 제안한 과제나 건의사항은 행사 후 제주도 소관 부서에서 답변한다.

위 지사는 “민선9기 제주도정의 출발점은 도민의 목소리”라며 “이번 타운홀 미팅이 도민과 함께 제주의 미래를 설계하기 위해서 마련한 자리인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.