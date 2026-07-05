경찰, 광주제일고 폭발물 협박 수사 착수···“명백한 범죄, 엄정 대응할 것”

경찰이 전남 광주제일고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 온라인에 게시된 사건과 관련해 수사에 착수했다.

경찰청은 5일 “최근 고등학교 야구대회에서 있었던 응원 구호와 관련해 광주제일고에 폭발물을 설치했다는 공중 협박 사건이 발생해 수사에 착수했다”며 “이러한 행위는 학생들의 학습권을 침해하고 국민의 평온한 일상을 훼손하는 명백한 범죄에 해당한다”고 밝혔다.

경찰에 따르면 전날 오전 11시50분쯤 광주 북구 광주제일고에 폭발물을 설치했다는 글이 온라인 커뮤니티에 게시됐다는 신고가 경찰에 접수됐다. 해당 게시글에는 “광주일고에 폭탄을 설치했다” “배재고 청소년들의 미래를 짓밟았다” 등 협박성 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 소방당국과 함께 광주제일고 내부에 위험물이 있는지 수색을 벌였으나 폭발물은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.

경찰청은 “향후 관련 학교나 학생들을 상대로 음해 또는 명예훼손하는 게시글을 작성하거나, 폭파 협박 등 글을 게재할 경우 정보통신망법 위반, 공중협박 등 혐의로 즉시 수사에 착수하는 등 엄정 대응할 예정”이라고 밝혔다.

서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국 고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 선수들이 지난달 29일 광주일고를 상대로 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 부적절한 응원 구호를 외쳐 논란이 됐다. 배재고 야구부는 오는 6일 광주제일고를 찾아 5·18 민주화운동 조롱 및 지역 비하에 대해 공식으로 사과할 예정이다.