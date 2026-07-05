세종서 AI·사이버보안 콘퍼런스 열린다···9~10일 ‘핵테온 세종’ 개최

세종시는 오는 9~10일 정부세종컨벤션센터에서 ‘2026 핵테온 세종 인공지능(AI)·사이버보안 콘퍼런스’를 개최한다고 5일 밝혔다.

‘핵테온 세종’은 사이버보안 인재를 발굴·양성하고, 정보보호 산업을 육성하기 위해 올해로 5회째 개최되는 행사다. 해커(Hacker), 판테온(Pantheon), 세종(Sejong)을 합성해 ‘사이버보안 인재가 세종에 모인다’는 의미를 담아 만들었다.

이번 행사는 시와 국가정보원이 공동 주최하고 18개 기관이 후원하며, 세계 각국의 기업·기관과 인재들이 참여한다. AI·사이버보안 콘퍼런스와 함께 국제 대학생 사이버보안 경진대회, AI·사이버보안 기업·기술 전시회가 열린다.

한국정보보호학회 우주·양자보안연구회와 과학기술정보보호협의회, 정보통신기획평가원 정보보호 연구개발 협의체, 지방정부 정보보안 실무협의회도 개최될 예정이다.

행사 첫 날 열리는 국제 대학생 사이버보안 경진대회에는 사전 예선을 통과한 40개팀이 초급부문과 고급부문으로 나눠 열띤 경쟁을 펼친다. 손기욱 한국사이버안보학회장의 기조연설을 시작으로 국내외 석학과 전문가들의 15개 강연도 진행될 예정이다.

행사 참관을 원할 경우 오는 7일까지 핵테온 세종 홈페이지(hacktheon.org)를 통해 사전 등록을 하면 된다. 참가비는 무료다.

조상호 세종시장은 “AI 대전환 시대를 맞아 안전하고 신뢰할 수 있는 AI·사이버보안 기술과 대응전략에 대한 관심이 높아지고 있다”면서 “전세계 기업과 기관, 인재가 모이는 핵테온 세종에서 그 해답을 찾아가길 바란다”고 말했다.