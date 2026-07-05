HD건설기계, 육군과 건설장비 무인화 기술 고도화 협력

육군 건설장비 무인화·정비 인력 양성 MOU

HD건설기계가 육군과 건설장비 무인화 기술 고도화를 추진한다.

HD건설기계는 지난 3일 충남 계룡대에서 육군본부와 ‘건설장비 무인화 등 기술 교류 및 정비 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 병력 감소로 건설장비 운용 여건이 변화하는 가운데 HD건설기계가 보유한 무인자율화 기술과 시스템을 군 현장에 적용해보자는 취지로 이뤄졌다. 전문 정비 인력을 육성해 안정적인 건설장비 운용 체계를 갖추겠다는 의미도 있다.

협약에 따라 HD건설기계와 육군은 향후 건설장비 무인자율화 기술을 전시 피해복구와 작전 시설 구축·보강, 재난 현장 지원 등 군 임무에 활용할 수 있도록 기술 교류를 추진한다. 통합 관제 시스템을 활용해 여러 대의 유·무인 건설장비를 효율적으로 운용할 수 있는 환경도 구축한다.

HD건설기계는 또 군에서 운용하고 있는 건설장비에 대한 전문 정비 교육을 지원한다. HD건설기계는 이미 지난달 육군 군수·공병 분야 관계자를 충북 음성군 글로벌 교육센터로 초청해 무인 장비를 시연했다. 육군은 HD건설기계 임직원에게 안보관 교육과 국내 전사적지 견학 기회를 제공한다.

문재영 HD건설기계 사장은 “이번 협약은 양측이 상호 발전할 수 있는 실용적 협력이자 건설기계 무인자율화 기술을 고도화할 좋은 기회”라며 “건설기계 산업 발전과 대한민국 안보를 위해 굳건한 협력을 이어가겠다”고 말했다.

HD건설기계는 이날 협약식에서 전사·순직 장병 유가족 지원을 위해 성금 2000만원을 육군에 전달했다. 협약식엔 문 사장과 하헌철 육군본부 군수참모부장(소장) 등 20여 명이 참석했다.