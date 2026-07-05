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증시 활황에 ‘빚투’도 하루 62조원 역대 최대

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본문 요약

국내 증시 활황이 이어지면서 올해 2분기 개인 투자자가 증권사로부터 빌려 투자한 '빚투'도 하루 평균 62조원으로 역대 최대치를 기록했다.

지난 1분기 평균보다 소폭 감소했지만 줄곧 24조∼26조원대를 유지해왔다.

신용융자 잔고와 예탁증권담보 융자를 합친 2분기 빚투는 하루 평균 61조9084억원으로 역대 최고 수준을 기록했다.

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증시 활황에 ‘빚투’도 하루 62조원 역대 최대

입력 2026.07.05 10:57

  • 이보라 기자

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3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

국내 증시 활황이 이어지면서 올해 2분기 개인 투자자가 증권사로부터 빌려 투자한 ‘빚투’도 하루 평균 62조원으로 역대 최대치를 기록했다.

5일 금융투자협회에 따르면 4∼6월 신용거래융자 잔고는 1일 평균 35조9418억원으로 집계됐다. 이는 지난 1분기(1∼3월) 1일 평균 31조126억원보다 15.9%(4조9292억원) 증가해 역대 최고 수준에 달한다.

신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로 대표적인 빚투 지표로 꼽힌다.

2분기 주식을 담보로 한 대출(예탁증권담보융자)은 1일 평균 25조9666억원이었다. 지난 1분기 평균(26조296억원)보다 소폭 감소했지만 줄곧 24조∼26조원대를 유지해왔다.

신용융자 잔고와 예탁증권담보 융자를 합친 2분기 빚투는 하루 평균 61조9084억원으로 역대 최고 수준을 기록했다. 1분기 평균은 57조423억원이었다.

한국은행은 빚투에 따른 반대매매(증권사의 주식 강제 청산) 등으로 개인 투자자의 피해가 커질 수 있다며 주의를 당부했다.

한은은 이날 박성훈 국민의힘 의원에게 제출한 서면질의답변에서 “빚투와 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 늘어난 상황에서 주가가 크게 조정받을 경우 개인 투자자의 손실 규모가 확대될 수 있다”며 “반대매매와 환매 증가 등을 통해 주가 변동성이 증폭되고, 이로 인해 다른 투자자의 손실로 이어질 수 있어 유의해야 한다”고 했다.

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