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20일부터 방학 중 초등생 점심 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 시작

입력 2026.07.05 11:15

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‘서울아이 든든한끼’ 예약 신청 안내문. 서울시 제공

‘서울아이 든든한끼’ 예약 신청 안내문. 서울시 제공

서울시가 오는 20일부터 방학 기간 맞벌이·한부모 가정 자녀의 점심 식사를 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업을 시작한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 방학 중 초등학생을 대상으로 지역아동센터와 우리동네키움센터에서 점심식사와 식습관 교육·놀이·독서·체험 프로그램을 제공하는 통합 돌봄 서비스다. 오세훈 서울시장이 지난 4월 발표한 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’의 핵심 과제로, 기존에 센터를 이용하지 않던 아이들도 참여할 수 있도록 했다. 센터에서 돌봄을 받던 아이에게 제공하는 점심 지원과는 별도다.

지원 대상은 방학 중 점심 제공이 필요한 6~12세 아동 또는 초등학생이다. 맞벌이·한부모 가정 등 돌봄 공백이 있는 아동을 우선 선발한다. 조건이 같으면 신청 순서에 따라 확정한다.

사업은 여름방학 기간인 이달 20일부터 다음달 21일까지 총 5주간 진행한다. 참여 기관은 25개 자치구 내 지역아동센터 187곳과 융합·거점형 키움센터 39곳 등 총 226곳이다. 서울시는 이번 방학 중 아동 4000여명이 이용할 것으로 보고 있다.

월요일부터 금요일까지 1주일 단위로 총 5회차가 진행된다. 이용료는 평일 5일 기준 1회차당 1만원이다. 어린이급식관리지원센터 전문가가 구성한 월간 표준식단을 적용해 균형 잡힌 식사를 제공할 계획이다. 가락시장 청과도매시장법인·공판장이 함께하는 ‘얘들아 과일먹자’ 사업과 연계해 주 2회 제철 과일도 제공한다.

식사 전후에는 센터별로 특색 있는 프로그램을 운영한다. 올바른 손 씻기와 양치질 등 기본 위생 교육부터 신체 놀이, 틈새 독서, 가상현실(VR) 체험 등을 진행한다.

이용 신청은 ‘우리동네 키움포털(umppa.seoul.go.kr/icare)’ 내 전용 페이지에서 할 수 있다. 신청 기간은 각 회차 시작 2주 전 수요일부터 금요일 오후 2시까지다. 1회차 이용 예약은 8일 오전 10시부터 자치구별로 그룹을 나눠 순차적으로 받는다.

서울시는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업 시행 후 현장 의견 수렴과 성과 분석을 거쳐 운영 시설을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 이와 별도로 지역아동센터와 우리동네키움센터를 통해 여름방학 동안 1만9000여명에게 점심을 지원한다.

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