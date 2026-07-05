20일부터 방학 중 초등생 점심 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 시작

서울시가 오는 20일부터 방학 기간 맞벌이·한부모 가정 자녀의 점심 식사를 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업을 시작한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 방학 중 초등학생을 대상으로 지역아동센터와 우리동네키움센터에서 점심식사와 식습관 교육·놀이·독서·체험 프로그램을 제공하는 통합 돌봄 서비스다. 오세훈 서울시장이 지난 4월 발표한 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’의 핵심 과제로, 기존에 센터를 이용하지 않던 아이들도 참여할 수 있도록 했다. 센터에서 돌봄을 받던 아이에게 제공하는 점심 지원과는 별도다.

지원 대상은 방학 중 점심 제공이 필요한 6~12세 아동 또는 초등학생이다. 맞벌이·한부모 가정 등 돌봄 공백이 있는 아동을 우선 선발한다. 조건이 같으면 신청 순서에 따라 확정한다.

사업은 여름방학 기간인 이달 20일부터 다음달 21일까지 총 5주간 진행한다. 참여 기관은 25개 자치구 내 지역아동센터 187곳과 융합·거점형 키움센터 39곳 등 총 226곳이다. 서울시는 이번 방학 중 아동 4000여명이 이용할 것으로 보고 있다.

월요일부터 금요일까지 1주일 단위로 총 5회차가 진행된다. 이용료는 평일 5일 기준 1회차당 1만원이다. 어린이급식관리지원센터 전문가가 구성한 월간 표준식단을 적용해 균형 잡힌 식사를 제공할 계획이다. 가락시장 청과도매시장법인·공판장이 함께하는 ‘얘들아 과일먹자’ 사업과 연계해 주 2회 제철 과일도 제공한다.

식사 전후에는 센터별로 특색 있는 프로그램을 운영한다. 올바른 손 씻기와 양치질 등 기본 위생 교육부터 신체 놀이, 틈새 독서, 가상현실(VR) 체험 등을 진행한다.

이용 신청은 ‘우리동네 키움포털(umppa.seoul.go.kr/icare)’ 내 전용 페이지에서 할 수 있다. 신청 기간은 각 회차 시작 2주 전 수요일부터 금요일 오후 2시까지다. 1회차 이용 예약은 8일 오전 10시부터 자치구별로 그룹을 나눠 순차적으로 받는다.

서울시는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업 시행 후 현장 의견 수렴과 성과 분석을 거쳐 운영 시설을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 이와 별도로 지역아동센터와 우리동네키움센터를 통해 여름방학 동안 1만9000여명에게 점심을 지원한다.