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‘새벽배송 못 끊어, 결국 다시 쿠팡’···정보 유출 사태 전보다 이용자 더 늘었다

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본문 요약

지난해 개인정보 유출 사태 이후 소비자들의 '탈팡' 행렬로 타격받았던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 최근 최고 수준으로 올라선 것으로 나타났다.

쿠팡의 결제액과 이용자가 최고 수준으로 회복된 데에는 생필품·식품 중심의 반복 구매 구조와 빠른 배송, 멤버십 기반의 충성 이용자층이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

개인정보 유출 사태 직후에는 일부 소비자 사이에서 회원 탈퇴를 뜻하는 이른바 '탈팡' 움직임이 나타났지만, 실제 소비 단계에서는 쿠팡 의존도에서 쉽게 벗어나지 못했다는 분석이 나온다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘새벽배송 못 끊어, 결국 다시 쿠팡’···정보 유출 사태 전보다 이용자 더 늘었다

입력 2026.07.05 11:26

수정 2026.07.05 11:35

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  • 정대연 기자

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이용자 수·결제액 모두 최고 수준 기록

‘탈팡’ 현상, 장기화 없이 일시적으로 끝나

서울 중구 쿠팡 물류 센터 모습. 문재원 기자

서울 중구 쿠팡 물류 센터 모습. 문재원 기자

지난해 개인정보 유출 사태 이후 소비자들의 ‘탈팡’ 행렬로 타격받았던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 최근 최고 수준으로 올라선 것으로 나타났다.

5일 인공지능(AI) 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스 집계를 보면, 지난달 쿠팡의 신용·체크카드 추정 결제금액은 4조8337억원이다. 지난 5월 4조8596억원보다는 259억원가량 적지만, 지난해 11월 개인정보 유출 사태 당시 4조4735억원과 비교하면 3601억원 많다. 지난해 12월 4조3373억원과 비교해도 5000억원 가까이 늘었다.

쿠팡 결제액은 올해 2월 4조219억원까지 줄었다가 이후 서서히 회복세를 보이며 최근 두 달 연속 4조8000억원대를 기록했다.

쿠팡 이용자 수도 늘었다. 지난달 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3509만1710명으로 집계됐다. 이는 전달 3498만2662명보다 10만9048명 늘어난 수치다. 지난 11월(3442만207명)과 비교해도 67만1500명 넘게 증가했다.

쿠팡의 결제액과 이용자가 최고 수준으로 회복된 데에는 생필품·식품 중심의 반복 구매 구조와 빠른 배송, 멤버십 기반의 충성 이용자층이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

개인정보 유출 사태 직후에는 일부 소비자 사이에서 회원 탈퇴를 뜻하는 이른바 ‘탈팡’ 움직임이 나타났지만, 실제 소비 단계에서는 쿠팡 의존도에서 쉽게 벗어나지 못했다는 분석이 나온다. 특히 로켓배송과 새벽배송 등 생활 밀착형 서비스가 일상 소비와 결합하면서 정보유출 논란에도 이용자 이탈이 장기화하지 않은 것으로 해석된다.

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