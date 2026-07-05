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소 사육 규모 전국 1위 경북서 ‘구제역’···83만9000마리 긴급 백신

입력 2026.07.05 11:32

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경북에서 구제역 확산을 막기 위한 방역 작업이 이뤄지고 있다. 경북도 제공

경북에서 구제역 확산을 막기 위한 방역 작업이 이뤄지고 있다. 경북도 제공

경북도가 11년 만에 발생한 구제역의 추가 확산을 막기 위해 총력 대응에 나섰다.

경북도는 예천군 구제역 발생 농장에서 양성 판정을 받은 돼지 14마리와 소 24마리 등 38마리를 긴급 처분하고 차단방역을 강화하고 있다고 5일 밝혔다.

앞서 지난 3일 예천군의 돼지농장 1곳과 인근 500m 안에 있는 소 농장 5곳에서 구제역이 확인됐다. 경북지역에서 구제역이 발생한 것은 2015년 3월31일 이후 11년 만이다.

경북도는 예천군과 인접한 안동·의성·상주·문경·영주 등 5개 시·군의 가축시장 6곳 운영을 중단했다. 발생 농장 주변 주요 도로에는 통제초소 3곳을 설치해 사람과 차량의 출입을 막고 있다.

발생 농장 반경 3㎞ 안에 있는 농장과 역학적으로 연관된 농장 등 1382곳을 대상으로 임상검사도 진행 중이다. 예천과 인접 5개 시·군에서 사육 중인 돼지는 오는 10일까지, 소와 염소는 오는 17일까지 긴급 백신을 접종한다. 접종 대상은 모두 83만9000마리다.

구제역은 발굽이 둘로 갈라진 소·돼지·염소 등 우제류에 발생하는 전염병이다. 전파력이 강해 발생 초기 이동 통제와 소독, 백신 접종이 중요하다.

경북에서는 농장 1만6536곳에서 소 74만5000마리, 농장 582곳에서 돼지 140만1000마리를 사육하고 있다. 소 사육 규모는 전국에서 가장 크고, 돼지는 전국 4위 수준이다.

황명석 경북도 행정부지사는 “신속한 백신 접종과 함께 농장 내 사람과 차량 출입을 철저히 통제해 추가 확산을 막아야 한다”고 말했다.

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