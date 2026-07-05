소 사육 규모 전국 1위 경북서 ‘구제역’···83만9000마리 긴급 백신

경북도가 11년 만에 발생한 구제역의 추가 확산을 막기 위해 총력 대응에 나섰다.

경북도는 예천군 구제역 발생 농장에서 양성 판정을 받은 돼지 14마리와 소 24마리 등 38마리를 긴급 처분하고 차단방역을 강화하고 있다고 5일 밝혔다.

앞서 지난 3일 예천군의 돼지농장 1곳과 인근 500m 안에 있는 소 농장 5곳에서 구제역이 확인됐다. 경북지역에서 구제역이 발생한 것은 2015년 3월31일 이후 11년 만이다.

경북도는 예천군과 인접한 안동·의성·상주·문경·영주 등 5개 시·군의 가축시장 6곳 운영을 중단했다. 발생 농장 주변 주요 도로에는 통제초소 3곳을 설치해 사람과 차량의 출입을 막고 있다.

발생 농장 반경 3㎞ 안에 있는 농장과 역학적으로 연관된 농장 등 1382곳을 대상으로 임상검사도 진행 중이다. 예천과 인접 5개 시·군에서 사육 중인 돼지는 오는 10일까지, 소와 염소는 오는 17일까지 긴급 백신을 접종한다. 접종 대상은 모두 83만9000마리다.

구제역은 발굽이 둘로 갈라진 소·돼지·염소 등 우제류에 발생하는 전염병이다. 전파력이 강해 발생 초기 이동 통제와 소독, 백신 접종이 중요하다.

경북에서는 농장 1만6536곳에서 소 74만5000마리, 농장 582곳에서 돼지 140만1000마리를 사육하고 있다. 소 사육 규모는 전국에서 가장 크고, 돼지는 전국 4위 수준이다.

황명석 경북도 행정부지사는 “신속한 백신 접종과 함께 농장 내 사람과 차량 출입을 철저히 통제해 추가 확산을 막아야 한다”고 말했다.