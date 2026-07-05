생필품 살 곳 없는 ‘식품사막’에 뜬 ‘행복배달 소통마차’···경기 연천서 첫 선

매달 15만 원씩 지급되는 ‘농어촌기본소득’을 받지만 정작 생필품을 살 가게나 식당 등 소비할 곳이 없던 접경지역에 찾아가는 이동식 가게가 운영된다.

경기도는 생필품 구매가 어려운 농어촌 지역의 ‘식품 사막화’ 문제를 해결하기 위해 도입한 ‘행복배달 소통마차’가 6일 연천군 중면 횡산리를 시작으로 시범운행에 돌입한다고 5일 밝혔다.

행복배달 소통마차는 농어촌의 복지 사각지대를 해소하고 먹거리 기본권을 보장하기 위해 마련된 경기도의 새 사업이다. 특수 개조된 냉장·냉동 탑차에 식품과 생필품을 싣고 상권이 붕괴된 마을을 직접 찾아가 현장에서 판매도 하고, 구매대행도 신청할 수 있다.

군 부대 내에 매점이 없는 격오지나 전방 GOP 등을 직접 찾아가는 이동식 매점으로 알려진 이른바 ‘황금마차’가 식품 사막인 농촌지역에서도 운영되는 것이다.

경기도는 행복배달 소통마차를 통해 물품 판매 뿐 아니라 거동이 불편한 독거노인 등 취약계층을 위해서는 맞춤형 배달 서비스와 함께 방문 시 건강·심리 상담 서비스를 제공하는 지역 밀착형 생활 복지 서비스도 병행한다고 설명했다.

경기도는 정책의 효율성을 높이기 위해 인구소멸지역이자 ‘농어촌기본소득 시범사업’ 대상 지역인 연천군을 우선 선정 지역으로 확정했다. 주민들은 매달 받는 농어촌기본소득을 행복배달 소통마차에서 지역화폐 카드로 즉시 결제할 수 있다.

행복배달 소통마차는 오는 6일부터 8월21일까지 총 두차례에 걸친 시범 운영 기간 동안 연천군 내 6개 면지역, 34개 마을회관과 복지시설을 주 5일간 순회 운영한다. 경기도는 매출액·이용객수·인기품목 등을 정밀 모니터링해 오는 9월부터 최종 확정된 노선으로 정식 운영에 들어갈 계획이다.

이문무 경기도 농업정책과장은 “행복배달 소통마차는 농어촌기본소득으로 살아난 지역경제의 온기를 실제 주민들의 식탁과 생활 속으로 전달하는 중요한 연결고리가 될 것”이라며 “특히 상점이 전멸한 접경지역 주민들의 먹거리 기본권을 보장하고 촘촘한 사회적 안전망을 구축할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.