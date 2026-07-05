칠곡 약목면 도시재생사업 선정···2030년까지 142억원 투입

경북 칠곡군은 국토교통부의 ‘2026년 우리동네살리기’ 도시재생 공모사업에 선정됐다고 5일 밝혔다.

이 사업은 인구 감소와 노후주택 증가로 활력을 잃은 소규모 주거지역의 주거환경을 개선하고 주민 공동체 회복을 돕기 위해 추진된다. 올해는 전국 10개 지역이 선정됐다. 경북에서는 공모를 신청한 5개 시·군 가운데 칠곡군이 유일하게 이름을 올렸다.

사업 대상지는 약목면 복성리 일대다. 칠곡군은 국비와 농림축산식품부 연계사업비, 지방비, 민간투자 등을 합쳐 2030년까지 총 142억원을 투입한다.

노후주택 71채를 정비하고 골목길 1150m도 새로 단장한다. 스마트 보안등 30개와 폐쇄회로(CC)TV 5대를 설치하고, 25면 규모의 주차장과 산책길도 조성한다.

주민들이 함께 이용할 수 있는 ‘365 인생활력 허브센터’와 다목적 공간, 세대 통합형 놀이터도 들어선다. 도시재생지원센터를 중심으로 주민 제안사업과 공동체 프로그램도 운영할 예정이다.

김재욱 칠곡군수는 “주민들과 함께 만든 계획이 결실을 맺었다”며 “주거환경을 개선하고 지역 공동체에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.