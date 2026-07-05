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먹다 남은 통 아이스크림, 뚜껑만 닫으면 끝?…마지막까지 맛있게 먹는 보관법

입력 2026.07.05 12:00

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아이스크림을 오래 맛있게 먹고 싶다면? 냉동실 어느 칸에 넣어 보관해야 할까? 작은 차이가 마지막 한 숟갈의 맛을 결정할 수 있다. 프리픽이미지 사진 크게보기

아이스크림을 오래 맛있게 먹고 싶다면? 냉동실 어느 칸에 넣어 보관해야 할까? 작은 차이가 마지막 한 숟갈의 맛을 결정할 수 있다. 프리픽이미지

베스킨라빈스, 하겐다즈, 투게더처럼 여러 번 나눠 먹는 파인트·대용량 아이스크림은 보관 방법에 따라 마지막 한 숟갈의 맛이 달라질 수 있다. 냉동실에 넣어두기만 하면 된다고 생각하기 쉽지만, 전문가들은 온도 변화와 공기 노출을 최소화하는 것이 가장 중요하다고 조언한다.

가장 피해야 할 곳은 냉동실 문 쪽이나 앞쪽이다. 냉동실 문을 열고 닫을 때마다 외부 공기가 들어오면서 온도가 반복적으로 변하기 때문이다. 아이스크림이 조금 녹았다가 다시 얼기를 반복하면 큰 얼음 결정이 생겨 원래의 부드러운 식감이 사라지고 ‘샤르르’ 녹는 대신 서걱거리거나 얼음 알갱이가 씹히는 현상이 나타날 수 있다.

미국 국제유제품식품협회(IDFA)도 아이스크림은 -18℃ 이하에서 일정한 온도를 유지해 보관하는 것이 가장 중요하다고 설명한다. 온도 변화가 반복되면 얼음 결정이 커지면서 조직이 거칠어지고 품질이 떨어질 수 있다는 것이다.

특히 우유와 크림이 많이 들어간 프리미엄 아이스크림은 온도 변화에 더 민감하다. 반복적으로 녹았다 얼면 유지방과 수분의 구조가 무너지고, 유당(젖당)이 결정화되면서 입안에서 가루처럼 거칠게 느껴지는 ‘모래알 식감’이 생길 수도 있다.

전문가들은 먹고 남은 아이스크림은 뚜껑만 덮지 말고 한 번 더 밀봉하는 것이 좋다고 권한다. 미국 농무부(USDA)는 냉동식품은 공기와 접촉할수록 수분이 증발해 품질이 떨어질 수 있다며 밀폐 보관을 권장한다. 파인트 용기는 뚜껑을 닫은 뒤 지퍼백이나 밀폐용기에 한 번 더 넣어 보관하면 공기 유입과 냄새 배임을 줄이는 데 도움이 된다.

아이스크림은 냄새도 쉽게 흡수한다. 냉동실에 마늘이나 생선, 김치 등 향이 강한 식품을 함께 보관하면 미세한 냄새가 아이스크림에 배어 풍미가 달라질 수 있다. 따라서 가능하면 냄새가 강한 식품과는 떨어뜨려 보관하는 것이 좋다.

아이스크림을 오래 맛있게 먹고 싶다면 냉동실 가장 안쪽에 보관하고, 먹은 뒤에는 가능한 한 빨리 다시 냉동실에 넣는 것이 가장 좋은 방법이다. 숟가락으로 오래 퍼내거나 상온에 오래 두는 시간도 줄여야 반복적인 해동과 재냉동을 막을 수 있다.

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