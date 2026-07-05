차세대 중형위성 4호 오는 7일 발사…농작물 관리·산불 대응 활용

7일 오후 4시10분 미국 발사장서 ‘우주행’ 고도 888㎞ 투입…컬러 5ｍ급 카메라 탑재

한국이 개발한 지상 관측용 인공위성인 ‘차세대 중형위성 4호’가 7일(한국시간) 미국에서 발사된다. 향후 농업·산림 관리와 재난 대응 등에 활용될 예정이다.

우주항공청과 농촌진흥청, 산림청은 차세대 중형위성 4호를 7일 오후 4시10분 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군기지에서 미국 기업 스페이스X의 ‘팰컨9’ 발사체에 실어 지구 궤도에 띄울 예정이라고 5일 밝혔다.

차세대 중형위성 4호는 발사 약 2시간 22분 뒤에 발사체에서 분리되고, 이어 약 31분 뒤에는 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신할 예정이다. 교신에 성공한다면 목표 궤도에 올라선 것이다.

차세대 중형위성 4호는 고도 888㎞에 투입될 예정이며, 중량은 514㎏이다. 탑재된 핵심 장비인 광학 카메라는 컬러 5ｍ급 해상도를 지녔다. 위성 개발은 한국항공우주산업(KAI)이 총괄했으며, 본체 및 탑재체 부품의 75% 이상을 국산화했다.

주 임무는 지상 관측이다. 농작물 작황과 농경지 분석, 산림자원 및 산불 피해 관측, 재해·재난 대응, 기후변화 관찰 등을 할 수 있다. 카메라의 관측 폭이 120㎞에 달하기 때문에 2~3번만 한반도 상공을 통과해도 국토 전체를 촬영할 수 있다. 한 번에 넓은 면적을 촬영할 수 있는 만큼 같은 지역을 더 자주 확인하는 효과도 있다. 최신 관측 정보를 빠르게 얻을 수 있다는 뜻이다.

우주청은 “차세대 중형위성 4호를 약 4개월간 초기 운영한 뒤 내년 상반기부터 본격적으로 임무에 투입할 것”이라고 설명했다. 위성 발사 장면은 우주항공청 유튜브 등을 통해 실시간 중계될 예정이다.