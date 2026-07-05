이른 무더위에 제주 해수욕장 피서객 ‘북적’···수난사고도 증가 ‘주의’

무더위 효과 44% 급증···올해 160만 유치 목표 물놀이객 늘면서 수난사고도 증가 6월 출동건수 69건 3년 평균보다 46% ↑

이른 무더위로 제주 지역 해수욕장이 개장 초기부터 피서객들로 붐비고 있다.

5일 제주도에 따르면 도내 전역의 12개 해수욕장을 찾은 이용객은 지난달 24일 개장한 이후 이달 2일까지 11만3000여명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 7만8000여명보다 3만5000여명(44.8%) 많은 규모다.

지역별로는 제주시권 해수욕장이 9만6000여명으로 지난해 7만3000여명 대비 31% 늘었다. 서귀포시권은 1만7000여명으로 지난해 5400여명 대비 219% 급증했다.

이는 예년보다 이르게 찾아온 무더위와 수온 상승 때문으로 분석된다. 도는 이 같은 증가 추세가 이어지면 올해 목표인 해수욕장 이용객 160만명을 무난히 넘어설 것으로 내다보고 있다.

도는 올해 개장 시기를 지난해에 이어 일주일 앞당겼고, 폐장일은 기존 8월31일에서 9월6일까지로 늘렸다. 특히 성수기인 이달 15일부터 다음달 15일까지는 운영시간이 늘어난다. 개장 시간은 오전 10시로 그대로지만 삼양·월정해수욕장은 한 시간 늘어난 오후 8시까지, 이호테우·협재해수욕장은 두 시간 연장한 오후 9시까지 운영한다.

또 함덕해수욕장은 반려동물과 함께 즐기는 ‘펫 비치’, 이호테우해수욕장은 관광약자의 이용 편의를 높인 ‘무장애 해수욕장’으로 각각 운영된다.

해수욕장 내 편의용품 이용 요금은 3년째 파라솔 2만원, 평상 3만원으로 동결돼 운영된다.

반면 물놀이 이용객이 늘면서 수난사고도 증가하는 추세를 보이고 있다. 제주도소방안전본부 통계에 따르면 올해 6월 수난사고에 따른 출동건수는 69건, 처리 28건, 구조 20명으로 집계됐다. 이는 최근 3년 동월 평균 출동 건수 47.3건과 비교해 증가한 수치다.

사고 유형은 대부분 익수 사고였으며, 기온이 높은 낮 시간대(12~18시)와 주말에 사고가 집중되는 경향을 보였다. 실제 지난달 29일 서귀포시 보목동 인근 해상에서 수영을 하던 남녀 4명이 구명조끼를 착용하지 않은 채 스노클링을 하던 중 조류에 떠밀려 갯바위에 고립됐는 사고가 발생하기도 했다. 이들은 해경에 무사히 구조됐다.

제주소방은 해수욕장 이용객이 늘어남에 따라 해수욕장 12곳에 배치된 119시민수상구조대 운영 현장을 점검하고 있다. 물놀이 취약지역에 설치된 수난인명구조장비함 394곳에 대한 일제 점검도 실시하고 있다.

도는 12개 해수욕장에 민간 안전요원 276명과 하루 48명 규모의 119시민수상구조대를 배치해 운영 중이다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “이용객이 몰리면서 안전관리도 강화했다”면서 “인명사고·불친절·바가지요금이 없는 ‘삼무(三無) 해수욕장’ 운영을 이어가겠다”고 말했다.