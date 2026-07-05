제2의 ‘남양주 스토킹 살인’ 없도록···경찰·법무부 고위험자 합동 대응

위치추적 전자장치(전자발찌)를 부착한 범죄자가 스토킹이나 가정폭력 범죄를 저질러 피해자에 대한 접근금지 명령을 받은 경우 경찰과 법무부가 정보를 공유하는 등 합동 대응에 나선다.

5일 경찰청과 법무부는 이러한 내용의 ‘고위험 대상자 협력 대응 방안’을 마련해 6일부터 시행한다고 밝혔다. 공유한 정보를 토대로 피해자 보호가 필요하다고 판단할 땐 경찰과 법무부 보호관찰관이 함께 출동한다.

이번 대책은 지난 3월 이른바 ‘남양주 스토킹 살인사건’ 재발을 막기 위해 마련됐다. 당시 성폭력 범죄로 전자발찌를 차고 있던 김훈은 스토킹 범죄를 저질러 피해자 접근금지 명령을 받은 상태였으나, 이 사실이 경찰과 법무부 간 공유되지 않아 피해자에 접근하는 것을 막지 못했다.

2024년 시행된 스토킹처벌법 및 전자장치부착법에 따라 수사 단계부터 전자발찌 부착 잠정조치(3호의 2)를 받은 사람에 대한 정보는 두 기관 간 공유돼왔다. 그러나 성폭력·살인·스토킹 등 특정범죄로 전자발찌를 찬 대상자가 스토킹이나 가정폭력 범죄를 저질러 접근금지 명령을 받은 경우에는 정보를 공유하거나 대응하는 절차가 없었다.

이에 경찰과 법무부는 접근금지 명령 등 정보를 신속히 공유할 수 있도록 기관 간 시스템을 연결했다. 가해자가 피해자 접근을 시도하는 경우 즉시 합동 대응하기로도 협의했다. 법무부 보호관찰관은 가해자에게, 경찰관은 피해자에게 동시 출동해 가해자의 피해자 접근 여부를 감시하고 접근금지를 위반하는 경우 가해자를 검거하는 식이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “법무부와 긴밀한 정보 협력을 통해 접근 단계부터 가해자를 철저히 격리해 피해자가 안심할 수 있는 실질적 안전망을 구축하겠다”고 말했다.

정성호 법무부 장관은 “양 부처가 머리를 맞대 정보 장벽을 과감히 허물었다”며 “스토킹·가정폭력 피해자를 과거보다 훨씬 두텁게 보호할 수 있는 기틀을 마련했다”고 말했다.