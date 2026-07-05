네이버, AI 검색 고도화 승부수···응답 속도 높이고, 환각 줄이고

네이버가 차세대 인공지능(AI) 검색 고도화를 위한 주요 기술을 공개했다. 검색 최적화를 통해 응답 속도를 2배 이상 높이고, 환각(사실과 다른 응답을 하는 것)도 크게 줄였다.

네이버는 지난 2일 서울 강남에서 AI 검색을 주제로 간담회를 열고 자사 ‘AI 탭’의 핵심 기술을 공개했다.

AI 탭은 네이버가 지난달 26일 내놓은 대화형 검색 서비스다. 기존 하이퍼클로바X를 기반으로 한 경량 모델로, 네이버의 데이터·서비스 시나리오 등을 모델 설계 전반에 반영한 ‘프로덕트 네이티브 LLM(거대언어모델)’이 적용됐다.

AI 탭은 모호한 요청을 임의로 해석하지 않고 사용자에게 추가 질문을 던지도록 훈련됐다. ‘그 드라마 주연이 누구야’라고 물으면 바로 응답하지 않고 어떤 드라마를 묻는지 되묻는 식이다. 이를 통해 기존 모델 대비 환각 비율을 기존 모델보다 30%포인트 낮췄다.

네이버 AI탭을 안정적으로 구동하도록 돕는 ‘하네스 엔지니어링’ 기술도 공개됐다. 하네스 엔지니어링은 기존 네이버의 검색·쇼핑·플레이스 등과 연계해 필요한 정보를 스스로 찾고, 사용자 요청을 끝까지 수행하도록 설계됐다.

또 거대언어모델(LLM) 대신 분업형 소형언어모델(SLM) 구조를 택했다. 역할 분담을 통해 운영비용이 최대 3분의 1로 줄었고, 응답속도도 기존 20~30초에서 10초 수준으로 2배 개선됐다는 게 네이버 측 설명이다.

네이버는 ‘멀티모달’ 기술 고도화 청사진도 발표했다. 멀티모달은 이미지 등을 AI가 이해할 수 있는 형태로 변환해 텍스트·이미지·영상을 함께 처리하는 기술이다. 네이버는 현재 3500만장 규모의 멀티모달 데이터셋을 구축했고, 기존 상품 검색에 적용해온 멀티모달 검색 기술을 다른 분야에도 확대 적용할 방침이라고 밝혔다.

이기창 네이버클라우드 하이퍼스케일 AI모델 이사는 “AI탭에 적용된 모델은 학습 데이터 구축부터 모델 설계, 강화학습까지 전 과정을 네이버 서비스에 맞춰 최적화한 것이 특징”이라고 밝혔다.