공정위, 아파트 경비용역 입찰 담합한 에스원·에스텍에 과징금 9억7000만원

경비업체인 ㈜에스원과 ㈜에스텍시스템이 아파트 통합경비 용역 입찰에서 담합했다가 적발돼 9억원대의 과징금을 부과받았다.

공정거래위원회는 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ 위반 혐의로 에스원과 에스텍시스템에 시정명령과 함께 과징금 총 9억7300만원을 부과한다고 5일 밝혔다.

두 회사는 2022년 11월부터 지난해 1월까지 부산, 광주, 대전, 세종, 충남, 충북 등 6개 지역 내 23개 민간 아파트 단지에서 시행한 통합 경비 용역 입찰 23건에서 사전에 낙찰 예정자, 투찰 가격을 합의한 혐의를 받고 있다.

통합경비 용역은 폐쇄회로(CC)TV 통합 관제, 출입 통제 시스템 등 기계 경비와 인력 경비를 통합해 제공하는 경비 업무다. 관련법에 따라 일정한 자격 요건을 갖춘 업체만 입찰에 참여할 수 있다. 비수도권 지역은 사업자 수가 적어서 입찰이 유찰되는 일이 많다.

에스원은 실질적인 수행 역량과 실적을 보유한 사업자로서 입찰이 성립되지 않거나 유찰되는 일을 방지하기 위해 에스텍시스템에 들러리 참여를 요청했다.

에스텍시스템은 과거 에스원에서 분사한 사업자로서 장기간 에스원과 협력 관계를 유지해왔다. 에스텍시스템은 통합경비용역 수행 실적이 거의 없어 입찰이 성립되면 에스원이 제안서 평가에서 우위를 확보할 수 있었다.

두 회사가 짬짜미한 결과 에스원은 입찰에 참여한 23건 중 21건에서 낙찰을 받거나 유찰 후 수의 계약을 체결한 것으로 나타났다.

공정위는 두 회사의 담합 행위를 공정한 경쟁 질서를 저해하는 중대한 법 위반 행위로 판단해 시정명령과 함께 과징금을 부과했다.

공정위 관계자는 “아파트 주민들의 관리비가 투입되는 통합경비용역 입찰에 대한 담합을 적발·제재한 데 의의가 있다”며 “입찰 담합 등과 관련해 과징금 하한과 부과 기준을 대폭 상향한 만큼 앞으로 유사한 사례는 더 엄정하게 조처할 것”이라고 밝혔다.