‘모기 물렸을 때 국룰’ 손톱 십자가, 되레 독 된다고?···그럼 가려움증 어떻게 참아야해

전문가들, 손톱 X자 만들기 감염 우려 경고 레몬즙·위치하젤 바르기 등도 자극 유발 가장 기본 처치, 깨끗이 씻은 후 ‘10분 냉찜질’

여름철 모기에 물리면 손톱으로 물린 자국을 눌러 십자가(X)를 만들거나 레몬즙, 사과식초를 바르는 민간요법을 시도하는 사람이 적지 않다. 하지만 전문가들은 이런 방법이 가려움을 해결하기는커녕 피부를 더 자극하거나 세균 감염 위험을 높일 수 있다고 경고한다.

모기에 물린 부위가 붉게 부풀고 가려운 이유는 모기의 침 때문이다. 암컷 모기는 피를 빨아들이는 과정에서 침 속 단백질을 피부에 주입하는데, 우리 몸의 면역계가 이를 이물질로 인식하면서 히스타민이 분비되고 가려움과 붓기, 붉은 반응이 나타난다. 사람마다 증상의 정도가 다른 것도 면역 반응의 차이 때문이다.

미국 텍사스주에서 활동하는 미국 피부과 전문의 라자니 카타 박사는 최근 생활매체를 통해 해외에서 흔히 알려진 위치하젤, 레몬즙, 사과식초 같은 민간요법은 피부 자극을 유발할 수 있어 피하는 것이 좋다고 설명했다. 이미 염증이 생긴 피부에 자극성 성분을 바르면 붉은기와 따가움이 심해질 수 있고, 특히 레몬즙은 햇빛과 만나면 광과민 반응을 일으켜 피부염으로 이어질 가능성도 있다.

손톱으로 십자가를 그리는 행동 역시 권장되지 않는다. 강하게 눌러 생기는 통증 때문에 가려움이 잠시 덜 느껴질 수는 있지만, 치료 효과가 입증된 방법은 아니다. 오히려 손톱으로 반복해서 피부를 누르거나 긁으면 피부 장벽이 손상돼 세균이 침투하기 쉬워지고, 2차 감염이나 색소침착, 흉터가 남을 위험도 커질 수 있다.

그렇다면 어떻게 해야 할까.

카타 박사는 가려움이 심할 때는 긁는 대신 손가락 끝으로 물린 부위를 가볍게 두드리거나 살짝 눌러주는 것이 도움이 될 수 있다고 조언한다. 압력 자극이 가려움 신호를 뇌로 전달하는 신경 자극을 일시적으로 분산시켜 잠깐 동안 가려움을 덜 느끼게 할 수 있다는 것이다. 다만 이는 어디까지나 일시적인 완화 방법일 뿐이다.

전문가들이 권하는 가장 기본적인 응급처치는 의외로 간단하다. 미국 질병통제예방센터는 모기에 물렸다면 먼저 비누와 물로 해당 부위를 깨끗하게 씻은 뒤 10분 정도 냉찜질을 할 것을 권고한다. 냉찜질은 혈관을 수축시키고 염증 반응을 줄여 붓기와 가려움을 완화하는 데 도움이 된다. 증상이 심하면 칼라민 로션이나 저농도 하이드로코르티손 크림 같은 일반의약품을 사용하는 것도 방법이다.

다만 물린 부위의 붓기가 점점 심해지거나 열감과 통증이 커지고 고름이 생기는 경우, 또는 발열·두드러기·호흡곤란 같은 전신 증상이 나타난다면 단순한 벌레 물림이 아닐 수 있다. 전문가들은 이 경우 민간요법에 의존하기보다 의료기관을 찾아 정확한 진료를 받는 것이 안전하다고 강조한다.

여름철 모기 물림은 대부분 며칠 안에 자연스럽게 호전된다. 하지만 가려움을 참지 못해 긁거나 검증되지 않은 민간요법을 반복하는 것이 오히려 회복을 늦출 수 있다. 잠깐의 가려움을 참는 것이 오래 남을 흉터를 막는 가장 좋은 방법일 수 있다.