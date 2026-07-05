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본문 요약

소상공인의 유망 제품을 글로벌 프리미엄 브랜드로 육성하기 위한 '브랜드 소상공인 점프업' 지원사업이 이달부터 본격 추진된다.

정부 주도의 단발성 판로·마케팅 지원에서 벗어나 민간 종합 광고대행사의 전문성을 활용해 유망 소상공인 제품을 세계적인 프리미엄 브랜드로의 도약을 지원하기 위해 마련됐다.

올해 처음 추진되는 이번 사업은 종합 광고대행사인 SM C&C가 톱스 등 기존 정부 지원사업을 통해 경쟁력과 성장성이 검증된 우수 기업을 중심으로 30개사를 직접 선발했다.

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“마뗑킴·조선미녀…소상공인 유망 제품 프리미엄 브랜드로 키운다”

입력 2026.07.05 14:48

  • 정유미 기자

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중소벤처기업부 제공

“조선미녀, 마뗑킴 등과 같은 제2의 글로벌 브랜드 키운다”

소상공인의 유망 제품을 글로벌 프리미엄 브랜드로 육성하기 위한 ‘브랜드 소상공인 점프업’ 지원사업이 이달부터 본격 추진된다.

5일 중소벤처기업부에 따르면 이번 사업은 기존 ‘브랜드 소상공인 육성(톱스·TOPS)’의 후속 고도화 사업이다. 정부 주도의 단발성 판로·마케팅 지원에서 벗어나 민간 종합 광고대행사의 전문성을 활용해 유망 소상공인 제품을 세계적인 프리미엄 브랜드로의 도약을 지원하기 위해 마련됐다.

올해 처음 추진되는 이번 사업은 종합 광고대행사인 SM C&C가 톱스 등 기존 정부 지원사업을 통해 경쟁력과 성장성이 검증된 우수 기업을 중심으로 30개사를 직접 선발했다.

이들 소상공인은 오는 12월까지 약 6개월간 SM C&C로부터 1대1 맞춤형 지원을 받는다. 소상공인 제품의 프리미엄 브랜드화, 브랜드 홍보 확산, 글로벌 진출까지 총 3단계 과정을 체계적으로 거치는 것이 골자다.

당장 광고·마케팅 전문가가 제품을 진단하고 독창적인 스토리와 캐릭터 지식재산(IP)을 접목해 프리미엄 브랜드 이미지를 구축한다. 이어 글로벌 아티스트 등 엔터테인먼트 자산을 활용한 영상 콘텐츠 제작과 지상파 예능 프로그램 간접광고(PPL) 등을 통해 브랜드 인지도를 높인다.

또 글로벌 박람회와 K-컬처 페스티벌 등 해외 행사와 연계해 해외시장 진출을 지원하고 글로벌 브랜드로서의 자생력과 경쟁력을 강화할 계획이다.

중기부 관계자는 “정부가 검증한 우수 소상공인 제품에 민간 종합 광고대행사의 브랜딩과 미디어 역량을 결합해 세계 시장에서 인정받는 프리미엄 브랜드로 육성하는 것이 이번 사업의 목적”이라며 “선정된 소상공인들이 ‘조선미녀’, ‘마뗑킴’과 같은 브랜드로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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