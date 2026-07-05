엊그제 장본 ‘고기’ 냉장 보관했는데, 벌써 상한 냄새가?···냉장고 ‘이것’ 놓치셨군요

고기 신선도 지키는 최적의 온도 이상적인 온도는 약 3℃, 냉장고 위치도 중요

장을 본 뒤 고기를 냉장에 넣어지면 이틀이 지나자 벌써 수상한 냄새가 난다. 냉동에 넣어버리자니 비싸게 주고 산 고기의 질을 떨어뜨리는 것 같아 아쉽다. 사실 고기는 냉장 보관만으로는 충분하지 않다. 냉장고 온도가 적절하지 않으면 세균이 빠르게 증식해 고기가 예상보다 빨리 상할 수 있기 때문이다.

식품 안전 전문가들은 고기의 신선도를 유지하려면 냉장고 온도 관리가 무엇보다 중요하다고 강조한다.

가장 적당한 온도는 약 3℃

농림축산부 자료에 따르면 고기를 보관하는 냉장고 내부 온도는 0~4℃를 유지하는 것이 바람직하다. 이 가운데 가장 이상적인 온도는 약 3℃다. 이 정도 온도를 유지하면 세균 증식을 크게 늦춰 육류를 보다 안전하게 보관할 수 있다.

일반적으로 생고기는 약 2일, 소고기 스테이크 등 붉은 육류는 최대 5일까지 신선도를 유지하는 데 도움이 된다. 반면 냉장고 온도가 5℃ 이상으로 올라가면 식중독을 일으킬 수 있는 세균이 증식하기 쉬워지고, 0℃ 이하로 떨어지면 음식이 부분적으로 얼어 식감과 품질이 저하될 수 있다.

냉장고마다 온도가 다를 수 있다

냉장고 표시창에 3℃가 표시돼 있다고 해서 모든 공간이 같은 온도인 것은 아니다. 냉장고는 문을 여닫을 때마다 온도가 변하며, 일반적으로 문 쪽과 아랫칸이 가장 따뜻하고, 윗 선반이 가장 차갑다.

문 쪽에는 고기를 보관하지 않는 것이 좋다. 냉장고 문은 가장 자주 열고 닫는 공간이다. 그만큼 외부 공기가 자주 유입돼 온도 변화가 크기 때문에 우유나 달걀, 육류처럼 신선도가 중요한 식품을 장기간 보관하기에는 적합하지 않다.

육류는 비교적 온도가 차게 유지되는 윗 선반에 보관하는 것이 좋다. 혹시 모를 육즙이 다른 식재료에 떨어지는 것을 막기 위해 밀폐 용기나 트레이에 담아 보관하는 것도 중요하다.

냉장고에 온도 표시 기능이 없거나 다이얼 방식이라면 별도의 냉장고 온도계를 사용하는 것이 도움이 된다. 전문가들은 냉장고 윗선반 안쪽과 아랫선반 앞쪽에 온도계를 놓아 공간별 온도 차이를 확인해 보는 것도 좋은 방법이라고 조언한다.