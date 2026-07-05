오늘의 부고-남규현 한국예탁결제원 차세대추진 2실 차장 모친상 외

■이용순씨 별세, 정혜숙씨 배우자상, 이정록·정림씨 부친상, 윤보원 하나증권 Club1한남WM센터장 시부상=4일 삼성서울병원. 발인 7일 (02)3410-3151
■홍도희씨 별세, 김동규 뉴스1 전북취재본부 국장 장인상=4일 오후 7시 전주시티장례문화원. 발인 7일 오전 9시 (063)274-4444
■이기주씨 별세, 남규현 한국예탁결제원 차세대추진 2실 차장 모친상=4일 뉴고려병원장. 발인 6일 오전 10시 (031)998-4415
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입력 2026.07.05 15:03
■이용순씨 별세, 정혜숙씨 배우자상, 이정록·정림씨 부친상, 윤보원 하나증권 Club1한남WM센터장 시부상=4일 삼성서울병원. 발인 7일 (02)3410-3151
■홍도희씨 별세, 김동규 뉴스1 전북취재본부 국장 장인상=4일 오후 7시 전주시티장례문화원. 발인 7일 오전 9시 (063)274-4444
■이기주씨 별세, 남규현 한국예탁결제원 차세대추진 2실 차장 모친상=4일 뉴고려병원장. 발인 6일 오전 10시 (031)998-4415
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