오늘의 인사-외교부 외

■산업통상부 ◇국장급 승진 △코트라 외국인투자지원센터 외투·국내복귀·인재유치 종합행정지원센터장 김종주
■외교부 ◇공관장 △주세르비아대사 정홍근 △주세네갈대사 김재휘 ◇심의관 △아시아태평양국 심의관 박성일 △동북·중앙아시아국 심의관 나용욱 △북미국 심의관 유승민 △유럽국 심의관 이윤석 △국제법률국 심의관 김영재 △양자경제외교국 심의관 이지윤
■행정안전부 ◇실장급 전보 △정부청사관리본부장 김하균 ◇과장급 전보 △정보공개제도과장 이유나 △인공지능정부협력과장 최혜선 △지역금융지원과장 하상우 △균형발전제도과장 김민정 △재난영향분석과장 김용두 △재난안전산업과장 박경훈 △민방위과장 박남기 △정부청사관리본부 서울청사관리소 관리과장 오영곤
■해양수산부 ◇국장급 신규 임용 △부산지방해양안전심판원장 김동희
■법제처 ◇과장급 전보 △사회문화법제국 법제관 고새로미
■국세청 ◇고위공무원 가급 △국세청 차장 박해영 △서울지방국세청장 안덕수 △중부지방국세청장 김지훈 △부산지방국세청장 오상훈 ◇고위공무원 나급 △대전지방국세청장 심욱기 △광주지방국세청장 양철호 △대구지방국세청장 박정열 △국세공무원교육원장 김승민 △국세청 기획조정관 유재준 △〃 징세법무국장 강종훈 △〃 법인납세국장 한창목 △〃 자산과세국장 공석룡 △국세청 최영준
■산림청 ◇과장급 전보 △산림재난피해 임업현장지원단장 남궁보선
■소방청 ◇소방감 승진 △전북특별자치도 소방본부장 진형민 ◇소방감 전보 △충청북도 소방본부장 박근오
■농촌진흥청 ◇도농업기술원 국장 직위 승진 △충청북도 농업기술원 연구개발국장 박재호 △충청북도 농업기술원 기술지원국장 피정의 △경상남도 농업기술원 연구개발국장 신정호 △경상남도 농업기술원 기술지원국장 하명화
■공정거래위원회 ◇국장급 승진 △서울지방공정거래사무소장 박종배 ◇과장급 전보 △기업집단결합정책과장 권혜정 △심판총괄담당관 피계림 △가맹거래정책과장 김동명 ◇과장급 승진 △신산업하도급조사과장 최미강
■개인정보보호위원회 ◇국장급 승진 △범정부마이데이터추진단장 신민필
■한국지식재산보호원 ◇본부장 승진 △지재권분쟁대응본부장 박경진 ◇실장급 승진 △기술디자인조사실장 이은선 ◇실장급 전보 △기획조정실장 김나연 △상표디자인분쟁대응실장 이훈범 ◇팀장급 전보 △인사재무팀장 홍석원
■국가철도공단 △감사 신상훈
■한국환경공단 △상임감사 양지용
■우리금융지주 ◇부장 대우 승진 △경영지원부 유수한 △IR부 이영규
■우리은행 ◇부행장 승진 △준법감시인 조윤희