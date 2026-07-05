‘불침항모’ 크림반도, 우크라 드론 공세에 취약지대로···러 전역 연료난 속 트럼프 “중재 나서겠다”

군사적 요충지로 러시아에 강제 병합됐던 크림반도가 우크라이나의 전방위 드론 공격으로 취약한 상태가 됐다는 평가가 나오는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 푸틴 대통령과 통화하며 종전 중재 의사를 재확인했다.

뉴욕타임스(NYT)는 4일(현지시간) 우크라이나가 방공망 무력화, 교량·보급로 차단, 에너지망 타격 등 3단계 드론 공세로 크림반도를 몰아붙이고 있다고 보도했다. 푸틴 대통령이 2014년 강제 병합 이후 “불침항모”라 불렀던 크림반도가 러시아의 가장 큰 군사적 부담으로 변모하고 있다는 분석이다.

우크라이나는 지난달 크림반도 내 방공시스템·레이더 31기를 표적으로 삼았다고 주장했다. 그 중 가장 큰 성과로는 지난달 25일 감행한 1억달러 상당의 네바-B 레이더 파괴를 꼽는다. 탐지거리 약 595㎞에 달하는 이 레이더는 군사 분석가들 사이에서 현재 가동 불능 상태인 것으로 평가된다.

우크라이나는 방공망에 이어 보급로 차단에 나섰다. 지난달 7일 크림반도와 러시아가 강제 병합을 선언한 우크라이나 남부 헤르손주를 잇는 ‘촌하르 대교’를 타격한 데 이어 러시아가 급히 임시로 설치한 부교마저 재타격했다. 위성사진 분석 결과 러시아는 현재 드론으로 파괴하기 어려운 우회 둑길을 건설 중인 것으로 확인됐다. 지난달 20일에는 크림반도 동쪽 끝 케르치 항 유류터미널과, 케르치해협을 사이에 두고 마주 보는 러시아 본토 카프카스 항 유류저장고를 동시 타격했다. 크림 지방정부는 비상사태를 선포했고 주유소 연료가 고갈되면서 주민 다수가 반도를 빠져나갔다.

러시아 본토도 타격권에서 벗어나지 못했다. 텔레그래프는 이날 우크라이나 드론이 상트페테르부르크 외곽 유류터미널을 장거리 타격했다고 전했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 텔레그램에 “러시아 전쟁 수익을 창출하는 항만 석유 인프라와 함께, 우크라이나 국경에서 850㎞ 이상 떨어진 중요 군사 목표물인 크론슈타트를 타격했다”고 주장했다. 텔레그래프에 따르면 러시아 83개 지역 중 최소 55곳에서 연료 배급제가 시행 중이다.

러시아는 앞서 1~2일 키이우에 대규모 공습을 감행해 최소 30명이 숨지고 5만명 이상이 지하철에서 밤을 지새웠다. 뉴욕타임스는 이 공습 이틀 뒤 푸틴 대통령이 전선지원소를 방문해 군복 차림으로 우크라이나의 드론 공세를 “가상의 성과”라고 깎아내리며 “안보지대를 더 넓히겠다”고 위협했다고 전했다. 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 이 자리에서 도네츠크주 요충지 코스티안티니우카 점령을 보고했다. 젤렌스키 대통령은 “또 다른 러시아의 거짓말”이라며 해당 도시는 여전히 우크라이나군이 통제하고 있다고 반박했다.

러시아와 우크라이나의 공방이 이어지는 가운데 트럼프 대통령은 미국의 250주년 독립기념일을 맞아 푸틴 대통령과 약 90분간 통화하며 우크라이나 전쟁 해법 모색에 협력하겠다고 제안했다고 말했다고 로이터통신 등이 보도했다.