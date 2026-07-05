정부 ‘정신건강 바우처’ 상담사 정보 불분명…‘누구에게 상담 받나’ 알기 힘든 이용자들

정부가 시행 중인 ‘정신건강 심리상담 바우처’ 사업 홈페이지에서 상담사들의 자격증 정보나 실무 경력 등의 정보가 불분명하게 제공되고 있는 것으로 확인됐다. 이용자들이 본인의 상황에 적합한 상담을 받기 어렵다는 지적이 제기됐다.

5일 보건복지부에 따르면 이 사업은 우울·불안 등 정서적 어려움이 있는 이들에게 심리상담 서비스를 제공한다. 마음 건강 돌봄과 정신 질환 사전 예방 및 조기 발견을 목표로 한다. 대상자로 선정되면 일대일 대면 심리 상담을 총 8회 받을 수 있는 이용권이 발급된다.

사업에 참여하는 상담사들의 전문성과 실무 경험 등은 제각각이다. 복지부 자료를 보면 지난해 12월 기준 이 사업에 등록된 상담사는 총 1만368명(중복 자격 포함)이다. 자격별로는 국가전문자격인 ‘청소년상담사’가 3233명(31.1%)으로 가장 많았고, 민간 자격인 ‘상담심리사’가 2613명(25.2%)·‘전문상담사’가 2224명(21.5%) 등 순이었다. 임상심리사·간호사·사회복지사·작업치료사로 구성된 ‘정신건강전문요원’은 788명(7.6%)이었다.

민간 학회 1급 자격인 상담심리사·전문상담사는 관련 석사 학위 취득 후 ‘2000시간 이상’의 심리상담 수련 실적이 있어야 취득할 수 있다. 국가 자격인 청소년상담사는 시험에 합격해 ‘100시간 이상’의 자격연수를 이행하면 현장 상담 경험 없이도 취득가능하다. 상담사들간 상담 실무 경험부터 큰 편차가 있다.

같은 상담심리사라해도 전공이나 취득한 학위 등에 따라 상담 전문성에서 차이가 있을 수 있다. 그럼에도 정부가 운영하는 ‘사회서비스 전자바우처’ 홈페이지를 보면 상담사에 대한 구체적인 정보가 공개되어 있지 않다. 예컨대 기관별로 상담사가 어떤 자격증을 갖고 있는지에 대한 정보도 없이 ‘1급/2급 유형’ 등의 정보만 적어놓는 식이다. 기관들 중 일부는 자체 홈페이지에 자격증 정보 등을 공개하고 있긴하지만 이용자가 일일이 찾아봐야 한다.

상담인력에 대한 정보가 부족하다보니 이용자들이 자신의 심리 상태에 적합한 상담을 받지 못해 되려 피해를 볼 수 있다는 지적이 제기된다. 20대 A씨는 “자격 종류가 적혀있지 않거나 복잡해 상담사가 어떤 경력을 가졌는지 알기 힘들었다”고 말했다.

심리학과 교수 B씨는 “임상 판단력이 부족한 상담 인력이 고위험군 내담자를 맡을 경우, 환자가 상처를 입거나 상태가 악화하는 등 치명적 결과로 이어질 수 있다”고 말했다. 심리 상담 특성상 비밀보장 원칙이 적용돼 부실 상담 피해가 밖으로 드러나기 어렵다는 점도 이러한 우려를 키운다.

복지부 관계자는 “영국의 토킹 테라피(Talking Therapy·대화 치료) 모델을 참고해 대화 기반 상담이 가능하고 일정 수준 이상의 자격 양성·관리가 있는 인력에 제한적으로 자격을 허용했다”며 “사업 홈페이지에 지역별 (상담) 기관과 소속 인력의 자격 유형 등을 공개하고 있고, 그 이상의 구체적 설명은 기관별 재량에 따르고 있다”고 밝혔다. 이 관계자는 “정신 건강 문제를 조기에 발견·예방하는 것이 사업 목표”라며 “고위험군은 상위 기관에서 전문적인 치료 상담이 이뤄져야 한다”고 했다.