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본문 요약

지난 2월 미국·이스라엘의 이란 공습 첫날 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 5일로 2일 차에 접어들었다.

한편 장례식을 계기로 대중 앞에 처음 설 것으로 기대됐던 새 최고지도자 모즈타바는 이틀째인 이날도 모습을 드러내지 않았다.

프레스TV 등 이란 현지 매체에 따르면 장례 이틀째인 이날 하메네이의 시신이 안치된 수도 테헤란의 그랜드 모살라는 각지에서 모인 조문객으로 인산인해를 이뤘다.

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미국 건국기념일 시작된 하메네이 장례식···모즈타바는 어디에?

입력 2026.07.05 16:43

수정 2026.07.05 17:12

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  • 최민지 기자

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5일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 그랜드 모살라에서 열린 아야톨라 알리 하마네이 이란 전 최고지도자의 장례식에 조문객들이 모여 있다. 무더운 날씨가 이어지면서 당국은 스프레이를 설치해 물을 뿌리며 열을 식혔다. 테헤란|AFP연합뉴스

5일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 그랜드 모살라에서 열린 아야톨라 알리 하마네이 이란 전 최고지도자의 장례식에 조문객들이 모여 있다. 무더운 날씨가 이어지면서 당국은 스프레이를 설치해 물을 뿌리며 열을 식혔다. 테헤란|AFP연합뉴스

지난 2월 미국·이스라엘의 이란 공습 첫날 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 5일(현지시간)로 2일 차에 접어들었다. 낮 최고 기온이 40도 가까이 오르는 무더위 속 테헤란을 찾은 조문객 수십만명은 하메네이에 대한 조의와 함께 미국 및 이스라엘을 향한 분노를 드러냈다. 한편 장례식을 계기로 대중 앞에 처음 설 것으로 기대됐던 새 최고지도자 모즈타바는 이틀째인 이날도 모습을 드러내지 않았다.

프레스TV 등 이란 현지 매체에 따르면 장례 이틀째인 이날 하메네이의 시신이 안치된 수도 테헤란의 그랜드 모살라는 각지에서 모인 조문객으로 인산인해를 이뤘다. 검은 옷을 입은 이들은 하메네이의 초상화와 이란 국기, 코란 등을 들고 눈물을 흘렸다. 일부는 “미국과 이스라엘에 죽음을”이라는 구호를 외치며 복수를 촉구하기도 했다.

중국과 러시아 등 우방 국가의 조문단도 속속 테헤란을 찾았다. 아바스 아라그치 외교장관은 이날 엑스를 통해 “70여 개국 대표단이 하메네이 최고지도자의 추모 행사에 참석했다”며 “이들 대표단을 맞아 영광”이라고 밝혔다.

미국 건국기념일 시작된 하메네이 장례식···모즈타바는 어디에?

장례는 오는 9일까지 총 엿새간 치러진다. 첫 이틀 동안 테헤란 그랜드 모살라에서 조문을 받은 뒤 6일에는 테헤란 시내에서 추모 행진을 벌인다. 다음날 시아파 주요 성지이자 테헤란에서 120㎞ 떨어진 곰에서 추모 행사를 치른 뒤 8일에는 이라크 내 시아파 성지인 나자프와 카르발라에서 각각 행사를 진행한다. 9일에는 하메네이의 고향이자 이맘 레자 성지가 있는 이란 마슈하드에 최종 안장될 예정이다.

조문객 규모는 정확히 집계되지 않고 있으나 이란 반관영 타스님통신은 장례 첫날 오후 5시30분부터 이튿날 오전 7시까지 테헤란 지하철 이용 건수가 700만 건을 넘어섰다고 보도했다. 통신은 9일까지 방문이 예상되는 조문객 규모가 1500만명에 달한다고도 전했다. 이란 정부는 전국에서 몰려온 조문객들을 위해 학교 수천 개를 임시 숙소로 개방했다.

4일(현지시간) 이란 테헤란 그랜드 모살라에서 시작된 고 아야톨라 알리 하메네이 최고 지도자 장례식에서 조문객들이 기도하고 있다. 테헤란|로이터연합뉴스

4일(현지시간) 이란 테헤란 그랜드 모살라에서 시작된 고 아야톨라 알리 하메네이 최고 지도자 장례식에서 조문객들이 기도하고 있다. 테헤란|로이터연합뉴스

4일(현지시간) 이란 테헤란의 그랜드 모살라에서 열린 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에 수천명의 조문객이 모여있다. 테헤란|UPI연합뉴스

4일(현지시간) 이란 테헤란의 그랜드 모살라에서 열린 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에 수천명의 조문객이 모여있다. 테헤란|UPI연합뉴스

하메네이의 아들이자 그의 뒤를 이어 최고지도자에 오른 모즈타바는 이날도 모습을 드러내지 않았다. 지난 2월 말 공습 당시 얼굴과 다리 등을 크게 다친 것으로 알려진 그는 몇 차례 성명을 발표했을 뿐 공개석상에는 한 번도 나서지 않았다. 이 때문에 그의 건강 상태와 실권 장악 여부를 두고 의문이 끊이지 않았고, 이번 장례식을 통해 이를 해소할 것으로 기대됐다.

다만 뉴욕타임스는 전날 이슬람혁명수비대(IRGC) 관계자 2명을 인용해 모즈타바가 9일 마슈하드에서 열릴 안장식 참석을 희망했으나 그의 신변 안전을 우려한 보안당국이 이를 허가하지 않았다고 전했다.

최근 카타르 도하에서 큰 진전 없이 마무리된 이란과 미국의 실무협상은 오는 11일 파키스탄에서 재개될 예정이라고 사우디 국영 알아라비야뉴스가 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 이 매체는 다가올 협상에서 대이란 제재 및 이란 동결 자산 해제를 비롯해 이란 핵 프로그램이 논의 테이블에 오를 예정이며, 이란 당국은 장례식을 치른 뒤 대표단을 구성할 것이라고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 미 온라인 매체 액시오스와 전화 인터뷰에서 “이란에 장례식을 위한 일주일의 휴가를 줬다”며 이 기간 양측의 무력 충돌은 없을 것이라고 밝혔다. 이어 장례식에 이란 지도부가 집결한다는 점을 짚은 뒤 “‘한 방’에 그들을 제거할 수 있겠지만 그렇게 하지 않을 것이다. 협상 상대가 사라지기 때문”이라고 말했다. 그는 또 “이란인들은 하메네이를 싫어할 줄 알았는데 장례식에서 우는 사람을 보고 놀랐다”면서 “가짜 눈물일 수 있다”고도 덧붙였다.

하메네이의 장례식이 시작된 4일은 공교롭게도 미국이 건국 250주년을 맞아 대대적으로 기념행사를 벌인 날이기도 하다.

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