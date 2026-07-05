무한경쟁이 부른 각자도생···청년층에 복지증세는 ‘안전망’ 아닌 ‘소득 손실’

저출생과 초고령사회 진입이 맞물리며 복지 재정 확충이 피할 수 없는 과제로 떠올랐지만, 비용을 감당해야 할 청년세대는 ‘복지증세’에 상대적으로 부정적인 것으로 나타났다. 이는 청년층이 오랜 시간 치열한 경쟁에 내몰려 사회에 대한 기본적인 신뢰가 낮기 때문이라는 분석이 제기된다.

5일 한국보건사회연구원에서 발간한 보고서 ‘청년세대가 인식하는 사회자본이 복지증세 수용태도에 미치는 영향’에 따르면, 청년세대는 중장년세대에 비해 복지증세 수용태도가 유의미하게 낮은 것으로 확인됐다. 이는 한국행정연구원의 2019~2023년 사회통합실태조사 자료를 활용해 청년(만 19~38세) 1만3018명과 중장년(만 39~58세) 1만6306명의 인식을 비교 분석해 얻은 결과다.

구체적으로 ‘내가 내는 세금이 가난한 사람들의 복지를 위해 쓰인다면 세금을 더 낼 의향이 있는가’를 11점 척도로 묻는 문항에서 청년세대 평균은 6.317점, 중장년세대는 6.400점이었다. 나아가 타인에 대한 믿음을 뜻하는 ‘대인 신뢰’나, 타인과 서로 도움을 주고받을 수 있다는 ‘일반화된 호혜성’ 수준에서도 청년층은 중장년층보다 유의미하게 낮은 점수를 보였다.

연구진은 이 같은 차이가 청년층이 처한 사회·구조적 환경에서 비롯됐다고 진단한다. 현 청년세대는 과거 어느 세대보다 고학력이지만 입시와 취업 과정에서 경쟁에 장기간 노출됐고 이로 인해 복지증세를 ‘사회 안전망’이 아닌, 당장 내 주머니에서 빠져나가는 ‘소득 손실’로 받아들인다는 것이다.

이처럼 내 것을 지키려는 성향은 청년세대가 맺는 인간관계에서도 드러난다. 청년층은 가족·친척 밖의 다양한 사람들과 접촉하는 ‘교량형 네트워크’는 중장년층보다 더 넓게 형성하고 있었다. 반면 가족·친척을 중심으로 한 ‘결속형 네트워크’는 중장년층보다 상대적으로 좁았다. 즉, 더 많은 사람들을 만나지만 타인을 위해 내 몫을 양보하거나 희생하는 관계로 이어지는 성향은 중장년층보다 약하다는 뜻이다.

연구진은 이 같은 세대적 특성을 고려할 때, 단순히 ‘복지를 위해 세금을 더 내야 한다’는 식의 당위적 호소는 청년들에게 통하지 않는다고 지적한다. 복지증세에 대한 청년층 수용성을 높이기 위해서는 세금이 실제 필요한 곳에 쓰인다는 제도적 신뢰와 내가 위기에 처했을 때 복지 제도가 나를 지켜줄 것이라는 확신을 정부가 먼저 증명해야 한다는 것이다.

아울러 복지증세 합의를 위해서는 청년세대 내부에 뿌리내린 ‘경쟁이 곧 공정’이라는 인식도 함께 전환해야 한다고 제언했다. 이러한 인식이 강할수록 복지 수혜자에 대한 경계심도 커지고, 사회 구성원이 부담을 나누자는 증세 논의 역시 설득력을 얻기 어렵다는 것이다.

연구를 수행한 이나경 서울대 행정대학원 연구원은 “복지증세에 대한 청년층 수용성을 높이려면 제도에 대한 불신과 정책 수혜자에 대한 경계심부터 누그러뜨려야 한다”며 “청년들이 타인을 싸워서 이겨야 할 경쟁자가 아닌 함께 살아가는 동행자로 인식할 수 있도록 국가적 노력이 병행될 필요가 있다”고 강조했다.