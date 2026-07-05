초읽기에 몰린 종합특검 “수사 더 연장 필요”…내란특검과도 신경전

권창영 2차 종합특별검사가 국회에 ‘종합특검법을 개정해 수사 기간을 연장하고 인력을 보강해달라’고 요청했다. 수사 종료까지 20일도 남지 않은 시점인데 주요 피의자들의 신병을 확보하지 못해 초읽기에 몰렸다는 우려가 나온다.

종합특검은 지난 1일 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원에게 특검법 개정 요청 공문을 보냈다. 수사 기간을 30일 추가 연장하고 파견 공무원을 130명에서 150명으로 증원해달라는 내용이 담겼다. 종합특검은 지난 2월25일 출범해 1차 수사 기간 90일을 마치고 30일씩 2회 연장해 오는 24일 활동 종료를 앞뒀다.

종합특검은 수사 막바지에 피의자 100명 이상을 한꺼번에 기소하는 ‘헤비테일’ 전략이라며 수사 속도가 더디다는 비판을 반박해왔다. 실제 ‘대통령 관저 예산 전용’ 혐의를 밝혀내 지난달 9일 김대기 전 대통령비서실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소하는 성과를 거뒀다.

하지만 다른 주요 피의자들의 구속영장이 줄줄이 기각당하면서 헤비테일 전략이 실패한 것 아니냐는 우려가 제기된다. ‘1호 인지 사건’이라고 공언한 대상인 김명수 전 합동참모본부 의장, 김종욱 전 해경청장, 이은우 전 한국정책방송원장 등의 구속에 실패했다. 특히 법원이 범죄 혐의 자체에 “다툼의 여지가 있다”며 의문을 표한 경우도 상당했다. 종합특검이 “초대형 국정농단이 의심된다”고 발표했던 윤석열 정부의 쌍방울 대북송금 사건 수사 개입 의혹도 증거를 찾지 못한 것으로 전해졌다. 특수부 검사 출신 변호사는 5일 “수사력 부족을 헤비테일 전략이라고 무마하다 궁지에 몰린 것”이라고 비판했다.

종합특검 측은 기존 3대(내란·김건희·순직해병) 특검이 놓친 잔여 사건을 발굴하는 고난도 수사인 만큼 인력 보강과 기간 연장이 필수적이란 입장이다. 3대 특검과 달리 사건 실체가 가시화되지 않은 의혹의 증거를 찾아내야 하는 만큼 보다 긴 수사 기간이 필요하다고 한다. 권력형 부패범죄 수사 경험이 많은 인력들이 3대 특검에 투입된 상황을 고려해달라는 의견도 있다. 내란특검과 김건희특검에는 각각 검사 70명이, 순직해병특검에는 30명이 파견됐지만 종합특검 파견 검사는 15명뿐이다.

특검법 개정 여부는 국회 다수 의석을 차지한 여당에 달렸다. 하지만 민주당이 8월 신임 당대표를 선출하는 전당대회를 앞둔 상황이라 특검법 개정에 집중할 수 있을지는 미지수다. 검찰의 보완수사권 폐지 여부를 결정하는 형사소송법 개정이 법사위의 최우선 과제로 꼽혀 특검법 개정이 관심을 받지 못할 수 있다는 관측도 있다. 다만 법사위원장인 서 의원은 특검법 개정에 긍정적인 것으로 전해졌다.

종합특검은 내란특검이 기소하지 않은 피의자들을 줄줄이 입건하면서 내란특검과도 ‘신경전’을 벌이고 있다. 권영빈 특검보는 지난달 브리핑에서 김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원을 윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의로 입건한 사실을 알리며 “내란특검은 수사한 게 하나도 없다”고 주장했다. 내란특검은 다음날 입장문을 통해 “사실과 다르다. 법리에 따라 처분했다”고 반박했다. 종합특검이 조성현 전 수도방위사령부 경비단장을 피의자로 입건하자 내란특검은 보도자료를 통해 “휘하 부대에 ‘서강대교를 넘지 말라’고 적극적으로 지시한 점 등 여러 사정을 고려해 불입건했다”고 설명하기도 했다.

종합특검은 국회에서 체포조 의혹을 폭로하고 내란특검 수사에 적극 협조했던 홍장원 전 국가정보원 1차장도 피의자 신분으로 4차례 불러 조사했다. 내란특검이 공소유지 중인 재판에 증인으로 출석한 전·현직 군인들이 ‘종합특검에 피의자로 입건된 혐의와 관련돼 증언이 곤란하다’며 증언을 거부하는 상황도 벌어졌다. 이들은 내란특검 수사 때는 참고인 신분으로 조사받으며 협조했던 인물들이다.